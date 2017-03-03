“دونيتسك الشعبية” قطعت علاقاتها مع أوكرانيا ردا على حصار كييف

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا عن قطع علاقاتها الاقتصادية مع أوكرانيا ردا على الحصار الذي فرضته كييف على الجمهورية.

وقال رئيس “دونيتسك الشعبية” ألكسندر زاخارتشينكو اليوم، إن سكان منطقة دونباس تعايشوا مع ظروف الحصار من قبل القوات الأوكرانية، مؤكدا “نحن نقطع كل العلاقات مع أوكرانيا التي نحاربها”.

وأضاف زاخارتشينكو أن دونباس كانت تبيع الفحم لكييف لكي تتمكن من دفع الأجور والمعاشات في “دونيتسك الشعبية”.

يذكر أن نوابا أوكرانيين وعسكريين شاركوا سابقا في العملية العسكرية شرقي البلاد، أوقفوا نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حركة النقل بالسكك الحديدية بين أوكرانيا والمناطق غير الخاضعة لسيطرة كييف، معتبرين أن التجارة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين غير شرعية.

وأدى هذا الحصار إلى مشاكل في قطاع الطاقة في أوكرانيا وتوقف عمل عدد من المصانع الأوكرانية.

المصدر: “فيستي”