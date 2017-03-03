سيناتوران أمريكيان يدعوان إلى عدم تخفيف العقوبات عن روسيا

قدم السيناتوران الديمقراطي روبرت مينيندس والجمهوري ليندسي غرام مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى عدم تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

ويأتي مشروع القرار بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لانضمام القرم إلى روسيا.

وجاء في بيان عضوي مجلس الشيوخ: “بغض النظر عن الرياح السياسية التي تهب الآن في الولايات المتحدة ينبغي أن نكون على يقين بأن العقوبات ضد روسيا ستبقى أكثر أدوات الضغط قوية وسلمية من جميع الأدوات المتوفرة في ترسانتنا الدبلوماسية”.

كما أكد القرار الجديد ضرورة إبقاء العقوبات حتى تنفيذ اتفاقات مينسك. ودعت الوثيقة الحكومة الأمريكية وشركاءها الأوروبيين إلى استمرار الضغط على روسيا حتى وفائها بالالتزامات الدولية.

وسبق لرئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أن أعلن أنه لا يجوز انتظار إلغاء العقوبات الغربية.

يذكر أن موسكو أكدت مرارا أن ربط العقوبات الغربية المفروضة عليها بتنفيذ اتفاقيات مينسك أمر مناف للتفكير السليم، لأنها ليست طرفا في النزاع أو في الاتفاقات المبرمة حول تسوية الأزمة الأوكرانية.