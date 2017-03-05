فيلدرز يعترض على مشاركة “اوغلو” بتجمع في هولندا

اعترض النائب الهولندي اليميني المتشدد غيرت فيلدرز اليوم، على المشاركة المقررة لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في تجمع في روتردام مؤيد لتعزيز سلطات الرئيس التركي، وقال فيلدرز للصحافيين “عليهم الا يأتوا ويتدخلوا في شؤوننا الداخلية”.

اضاف فيلدرز “لو كنت اليوم رئيسا للوزراء لأعلنت جميع اعضاء الحكومة التركية اشخاصا غير مرغوب فيهم لمدة شهر او اثنين – اقله الى ما بعد الاستفتاء – وما كنت لاسمح بمجيئهم”.

من جهتها اعتبرت الحكومة الهولندية في الاول من امس، ان التجمع الموالي لاردوغان المقرر في 11 اذار في روتردام “غير مرغوب”.

ونظم التجمع أعضاء في الجالية التركية الكبرى في هذه المدينة المرفئية للتعبير عن تاييد تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وينظم التجمع ضمن حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 15 من اذار الجاري.

من جهة اخرى اشارت الاستطلاعات الاخيرة الى نتائج متساوية لحزب الحرية برئاسة فيلدرز والحزب الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة مارك روته.

من جهته اعتبر المستشار النمساوي كريستيان كيرن اليوم، ان على الاتحاد الاوروبي منع المسؤولين الاتراك من خوض حملات في الدول الاعضاء بشأن الاستفتاء الذي ينقل تركيا الى نظام حكم رئاسي يوسع صلاحيات اردوغان.

وشهدت العلاقات الالمانية التركية توترا بارزا بعد الغاء سلطات محلية المانية تجمعات كانت مقررة الخميس والجمعة الفائتين، تاييدا لاقرار التعديلات التركية المطروحة في استفتاء سينظم في 16 نيسان القادم .

تجدر الاشارة الى ان فيلدرز برز نتيجة مواقفه العنيفة المناهضة للاسلام، كما وعد في حال فوزه برئاسة الوزراء حظر بيع المصاحف واعادة التدقيق على الحدود وحظر دخول المهاجرين من دول مسلمة.

المصدر: فرنس برس