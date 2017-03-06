ترامب لبارزاني: بتعاوننا سنتجاوز العقبات

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، رسالة إلى رئيس إقليم كوردستان العراق، مسعود بارزاني، جاء فيها التأكيد على التعاون والشراكة بين الجانبين.

وقال بيان لرئاسة إقليم كوردستان: “دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بعث رسالة إلى بارزاني، شدد فيها على أهمية التعاون والشراكة بين الجانبين.

وتضمنت الرسالة أيضا تأكيد ترامب المحافظة على المصالح المشتركة وعلى السلام والاستقرار في المنطقة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان العراق تطورا ملحوظا خصوصا منذ بدء الحرب على”داعش”.

وكان رئيس إقليم كوردستان العراق مسعود برزاني، قد بعث رسالة تهنئة إلى ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسة جاء فيها: “الشعب الكوردستاني ينتظر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعم للحصول على حقوقه المشروعة”.

المصدر: شفق نيوز