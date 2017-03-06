ترامب وقع مرسوم “الهجرة” معدلا

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة، الا انه يستثني العراقيين والمقيمين الدائمين من الحظر.

وقال البيت الابيض أن ترامب وقع الأمر – الذي يجمد موقتا إصدار التأشيرات للسوريين والإيرانيين والليبيين والصوماليين واليمنيين والسودانيين – في جلسة مغلقة “صباح اليوم”، بالتوقيت المحلي.

ويفرض الامر تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين، كما اظهرت وثائق نشرتها وزارة الامن الداخلي أن الامر المعدل الذي يبدأ سريانه في 16 آذار، يقول أن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأميركية.

وقال مسؤولون أنه بخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني، فإن جميع حاملي التأشيرات السارية التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية أن “العامل الذي وراء القرار هو الرغبة في زيادة الأمن”.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اليوم ان المرسوم الجديد للرئيس دونالد ترامب والذي يبقي حظر السفر على مواطني ست دول مسلمة هو “اجراء حيوي لتعزيز امننا القومي”.

وقال بعدما وقع ترامب نسخة معدلة من مرسومه السابق حول الهجرة والذي علق القضاء تنفيذه “عبر هذا الامر، يمارس الرئيس ترامب سلطته الشرعية لحماية شعبنا”.

وكانت محاكم فدرالية أوقفت العمل بالأمر الذي أصدره ترامب سابقا ويفرض قيودا على السفر، بعد ان أثار غضبا سياسيا وفوضى لوجستية، والغت وزارة الخارجية 60 ألف تأشيرة بموجب الأمر السابق، واحتجز المئات في المطارات الأميركية.

وأدى القرار الأصيل إلى إحداث فوضى واحتجاجات في المطارات الأميركية بعد ان تم رفض دخول المسافرين من الدول التي يشملها رغم حصولهم على تأشيرات، ومن بينهم عراقيون عملوا إلى جانب الجيش الأميركي في أرض المعركة.

ويفرض الامر المعدل تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين، كما يجمد موقتا إصدار التأشيرات للسوريين والإيرانيين والليبيين والصوماليين واليمنيين والسودانيين.

ويستثني هذا القرار المواطنين العراقيين الذين كانوا مدرجين على القائمة في القرار الأصيل.

وفي هذا الشان اوضح تيلرسون أن وزارته عملت مع العراق لتحديد “إجراءات أمنية جديدة متعددة” سيتم فرضها لضمان عدم حصول متطرفين على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

وأضاف أن “العراق حليف مهم في القتال لهزيمة داعش، اذ يقاتل جنوده الشجعان بتنسيق وثيق مع العسكريين الأميركيين من رجال ونساء”. وصرح تيلرسون في حضور وزير العدل جيف سيشنز ووزير الامن الداخلي جون كيلي. ولم يجب أي منهم على أسئلة الصحافيين بعد الادلاء بتصريحات مقتضبة.

المصدر: أ ف ب