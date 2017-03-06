تركيا ستسمح لعائلة الطيار السوري بزيارته

قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم امس إن تركيا ستسمح لعائلة طيار بالقوات الجوية السورية تحطمت طائرته على أراضي تركيا بزيارته في المستشفى الذي يعالج به.

وقال يلدريم: «هذه مسألة إنسانية. سيمنح إذن (بالزيارة)» مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في سبب التحطم.

وقفز الطيار وهو في السادسة والخمسين من العمر من طائرته من الطراز ميغ-٢٣ حين سقطت بمنطقة خطاي في تركيا وعثر عليه فريق إنقاذ تركي.

وفي شهادته الأولى أمام السلطات التركية قال إن طائرته تعرضت لإطلاق نار في الطريق لقصف مناطق ريفية قرب إدلب في شمال سوريا.

(رويترز)