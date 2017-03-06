جوبيه ينفي ترشّحه للانتخابات الرئاسية »

أكد قادة حزب «الجمهوريون» اليميني مساء أمس اثر اجتماع أزمة عقدوه في باريس ان الحزب يؤيد «بالاجماع» استمرار ترشح فرنسوا فيون للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ان «اللجنة السياسية كررت بالاجماع دعمها لفرنسوا فيون» مضيفا ان «الجمهوريين موحدون اذن» حول مرشحهم الذي يواجه فضيحة وظائف وهمية مفترضة.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه أمس أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة بفرنسا ليقضي على آمال كثيرين في حزب الجمهوريين المحافظ الذي ينتمي إليه والذي يواجه مرشحه الحالي فرانسوا فيون شبح الهزيمة في الانتخابات جراء فضيحة مالية.

وقال جوبيه في مسقط رأسه بوردو «أؤكد مرة أخرى وبشكل نهائي أني لن أكون مرشحا لرئاسة الجمهورية» مضيفا أن ذلك يرجع إلى أنه أصبح أصعب الآن عن أي وقت مضى توحيد حزب الجمهوريين المحافظ وأيضا لأن الناخبين يريدون وجوها جديدة.

ووصف جوبيه فيون بالعنيد جراء إصراره على مواصلة حملته الانتخابية رغم نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى أنه سيخرج من السباق من الجولة الأولى إلا أنه لم يعرض أي خطة بديلة.

وأوضحت نتائج استطلاعات للرأي أن لوبان ستحصل على 27٪ في الجولة الأولى من الانتخابات مقابل 24٪ لماكرون و19٪ لفيون وأن فيون سيفوز في الجولة الثانية بحصوله على 60٪ مقابل 40٪.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي أيضا إلى أن فيون سيتغلب على لوبان إذا وصل إلى الجولة الثانية بحصوله على 56٪ مقابل 44٪.

وكان الرئيس السابق المنتمي للمحافظين نيكولا ساركوزي دعا في وقت سابق إلى عقد اجتماع مع فيون وجوبيه في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة.

وقال ساركوزي على حسابه الرسمي على «تويتر» إن هدف الاجتماع هو ضمان «طريقة ذات مصداقية وكريمة للخروج من موقف لا يمكن استمراره أكثر من ذلك ويشكّل مصدرا لقلق عميق بين الشعب الفرنسي».

(ا.ف.ب – رويترز)