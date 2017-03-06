مقتل 18 شخصا اثر سقوط حافلة ركاب في واد في بنما

قتل 18 شخصا واصيب 33 آخرين بجروح اثر سقوط حافلة ركاب في واد في بنما، كما اعلنت الوكالة الوطنية للحماية المدنيةالتي اوضحت ” ان المأساة وقعت في باناميريكانا بمنطقة سييناغا فييخا في مقاطعة انتون، على بعد 140 كلم جنوب غرب العاصمة بنما.

أضافت :”ان الحافلة التابعة لشركة خاصة خرجت عن الطريق لسبب لا يزال مجهولا وحطمت الحاجز الحديدي وسقطت في الوادي المحاذي واستقرت في قاع النهر”.

واشارت الى ان بعض الركاب لقوا مصرعهم في الحال بينما قضى آخرون غرقا في مياه النهر.

واعلن الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا الوقوف دقيقة صمت الاثنين حدادا على ارواح “هؤلاء العمال البنميين الذين خسروا حياتهم بينما كانوا في طريقهم الى عملهم” في مزرعة بمنطقة شام التي تبعد 80 كلم عن العاصمة.