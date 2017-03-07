أوغلو الى المانيا رغم قرار برلين منعه القاء خطابات لدعم اردوغان

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو انه سيتوجه الى المانيا مساء اليوم، كما هو مقرر رغم قرار السلطات المحلية منعه من القاء خطاب خلال تجمع مؤيد للرئيس رجب طيب اردوغان لاسباب تتعلق بالسلامة العامة.

سحب ترخيص التجمعات

وجاء تصريحه وسط خلاف بين انقرة وبرلين بعد منع تجمعات كان من المقرر أن تنظم في مدن ألمانية ويشارك فيها مسؤولون اتراك بهدف حشد الدعم بين الناخبين الاتراك المغتربين للتصويت بنعم في الاستفتاء الذي سيجري في نيسان، لتوسيع صلاحيات الرئيس اردوغان.

وقال تشاوش اوغلو في كلمة في اسطنبول بحضور “سأتوجه إلى هامبورغ اليوم، وسألتقى مواطنينا في هامبورغ هذا المساء، لا احد يمكنه منعنا من التوجه للقاء مواطنينا”.

وكانت السلطات المحلية في ألمانيا اعلنت مساء امس انها سحبت الترخيص الذي منح لعقد تجمع لتشاوش اوغلو في مكان اعتبر مهملا جدا في هذه المدينة الواقعة شمال البلاد لكن بدون الغاء التجمع بحد ذاته. وقالت ان الموقع يثير قلقا بشأن السلامة من الحرائق.

واعلن مسؤول تركي كبير لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه انه تم الغاء مناسبتين في هامبورغ كان من المقرر أن يتحدث فيهما تشاوش اوغلو، إلا أنه تم العثور على موقع ثالث لعقد تجمع.

توتر تصاعدي

وأكد وزير الخارجية أنه سيلتقي الأربعاء القادم، نظيره الالماني سيغمار غابريل الذي وصفه ب”الصديق” على مأدبة فطور في برلين كما سيزور معرضا للسياحة.

وتصاعد التوتر بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي بعد الغاء عدد من التجمعات كان من المفترض أن يدلي فيها مسؤولون اتراك كلمات لحشد الدعم للتصويت بنعم في الاستفتاء الذي سيجري في 16 نيسان.

وصعد ارودغان الازمة بوصفه الحظر بأنه “ممارسات نازية” ما اثار غضب برلين، كما حذر المانيا من محاولة منعه من الظهور في تجمع هناك إذا رغب، وقال “اذا لم تسمحوا لي بالدخول، او الحديث، ساجعل العالم بأجمعه ينتفض”.

ورفض مكتب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بحزم استخدام اردوغان لوصف النازية وقال انه “غير مناسب مطلقا”.

وقال تشاوش اوغلو أن الغاء التجمعات “غير مقبول” ويذكر بالممارسات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، وانتقد ايضا ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى ومن بينها هولندا التي دان سياسيون فيها ومن بينهم رئيس الوزراء مارت روته عزمه المشاركة في تجمع مماثل في مدينة روتردام الهولندية. وقال الوزير التركي “نحن في حالة خوف كبير، اذا لم نتمكن من وقف تقدم الاحزاب العنصرية، فإن أوروبا ستعود إلى ما فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية”.

اتراك المانيا

يعيش في المانيا عد كبير من ذوي الأصول التركية يصل عددهم إلى نحو 1،4 مليون شخص يحق لهم التصويت في تركيا، ويعتبرون خزانا انتخابيا هائلا لحملة حكومة اردوغان الهادفة إلى خلق رئاسة تنفيذية.

وتقول انقرة أن هذا النظام سيشبه النظام المطبق في فرنسا والولايات المتحدة وسيضمن الاستقرار السياسي، إلا أن منتقديه يقولون أنه سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد.

من جهته اتهم تشاوش اوغلو دولا “كنا نعتبرها صديقة” بالتحيز بشكل واضح، ووصف ذلك بأنه “غير مقبول” و “محرج”، وتوترت العلاقات التركية الالمانية بعد حملة القمع الواسعة التي شنتها السلطات التركية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز 2016.

وتسببت الاعتقالات الواسعة بقلق في اوروبا التي حثت انقرة على احترام الحريات، ويقول منتقدو هذه الحملة بانها استهدفت معارضي الحكومة وليس فقط الضالعين في المحاولة الانقلابية، وأثار اعتقال دينيز يوجل مراسل صحيفة دي فيلت الالمانية، غضب برلين، كما اتهمت محكمة اسطنبول الصحافي الذي يحمل الجنسيتين التركية والالمانية، بنشر الدعاية الارهابية والتحريض على الكراهية. ووصف اردوغان الصحافي بأنه “عميل الماني” و”ارهابي”.

المصدر : ا ف ب