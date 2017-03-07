باريس طمأنت اعضاء الاتحاد الاوروبي: لا يوجد “اوروبا بسرعتين”

اعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشال سابان اليوم، انه لن تكون هناك “اوروبا بسرعتين” تستبعد بعض الدول الاعضاء، في محاولة لتهدئة قلق بعض البلدان حيال مشروع لاصلاح الاتحاد الاوروبي يأخذ بعين الاعتبار حاجات كل دولة على حدة.

وقال الوزير في تصريح صحافي ادلى به خلال زيارته لشبونة “المقصود ليس قيام اوروبا بسرعتين، تتقدم فيها دول كبيرة بسرعة، و”دول صغيرة” تتقدم بسرعة اقل، ليس المقصود ابدا استبعاد احد”.

وياتي تصريح الوزير غداة قمة مصغرة عقدت قرب باريس ضمت قادة فرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا الذين طالبوا باوروبا بعدة سرعات تتيح لبعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التقدم بوتيرة اسرع من دول اخرى.

وتابع سابان “كل الدول التي تريد ان تكون جزءا من هذا التقدم لاوروبا سيكون بامكانها القيام بذلك.، وانا واثق بان البرتغال ستكون جزءا من دول الصف الاول القادرة على مواجهة تحديات اليوم”.

واضاف ان البرتغال “ستكون دائما في الحلقة الاولى من الدول الاوروبية، المسألة ليست مسألة حجم، ولا تاريخ الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، انها مسألة رغبة والتزام”.

واوضح سابان انه “لا بد من ان تكون جميع الدول المصممة على التقدم بشكل اسرع ان تكون قادرة على القيام بذلك معا” قبل ان يضيف “ليس لفرنسا ولا للبرتغال فعليا اي مستقبل خارج اوروبا”.

من جهة اخرى ابدى وزير الخارجية البرتغالي ماريو سنتينوفي وقت سابق، شكوكا ازاء هذا المشروع الذي يفترض فيه ان يخرج الاتحاد الاوروبي من المأزق الذي دخله بعد صدمة البريكست وازمة اللاجئين.

وقال الوزير البرتغالي اثر لقاء مع نظيره الفرنسي “نحن لا نؤمن باوروبا بسرعتين، نحن نؤمن باوروبا تسير بسرعة جيدة حيث بامكان بعض الدول العمل معا بشكل اقرب في بعض المجالات”.

ومشروع قيام اوروبا بسرعات مختلفة هو احد السيناريوهات الخمسة للاصلاح التي وضعها في مطلع اذار رئيس المفوضية جان كلود يونكر لاعادة اطلاق المشروع الاوروبي، وهي تتراوح بين قيام سوق موحدة بسيطة واندماج معزز.

وكان رئيس الحكومة البرتغالية انطونيو كوستا اعلن امام مجموعة من رؤساء شركات اجتمعوا بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادي الفرنسي البرتغالي الخامس انه “يمكن ان يكون من الافضل ان تتقدم بعض الدول وحدها” لتجنب ان “يبقى الجميع مشلولين”.

المصدر: أ ف ب