الخارجية الالمانية: نتعامل بجدية مع تسريبات ويكيليكس

أعلنت وزرارة الخارجية الألمانية، اليوم، أنها تتعامل بجدية مع المعلومات المسربة من قبل موقع ويكيليكس حول أنشطة الاستخبارات المركزية الأمريكية في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيبستيان فيشير للصحفيين بهذا الصدد: “تعلمون أننا على اتصال مستمر مع زملائنا الأمريكيين، وتعلمون أيضا أن المعلومات عن هذا الوسط تتوالى وتتجدد، ونحن نتعامل مع هذه المعلومة بجدية وإننا في الوقت الراهن على اتصال مع الجانب الأمريكي بهذا الخصوص”.

وأشار الديبلوماسي الألماني إلى انه من غير الممكن الحكم على دقة ومصداقية تسريبات موقع ويكيليس بسبب عدم توفر معطيات لدينا ونسخ أصلية من الوثائق التي المنشورة على الموقع.

وأفادت وثائق نشرها موقع ويكيليكس بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تستخدم قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في فرانكفورت لإجراء عمليات قرصنة إليكترونية في جميع أنحاء أوروبا.

المصدر: نوفوستي