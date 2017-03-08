الصين تعلن استعدادها للتوسط بين السعودية وإيران

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للتوسط في تسوية الخلافات بين إيران والسعودية إذا اقتضت الضرورة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي الأربعاء 8 مارس/آذار، “نأمل في أن تتمكن السعودية وإيران من تسوية خلافاتهما من خلال مشاورات ودية متساوية. والصين صديق مشترك لإيران والسعودية، وإذا اقتضت الضرورة فإن الصين مستعدة للعب دور مناسب”.

كما رحب الوزير الصيني بالزيارة المزمعة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى بكين.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن علاقات الرياض وطهران لا تزال متوترة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في يناير/كانون الثاني عام 2016 الماضي على خلفية إعدام الداعية الشيعي المعروف نمر النمر في السعودية وهجمات المحتجين على البعثات السعودية في إيران.

المصدر: “نوفوستي”