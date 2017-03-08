برلين: تركيا زادت جهود “مخابراتها” في ألمانيا

قالت الحكومة الألمانية اليوم، إن تركيا صعدت وتيرة أنشطة التجسس داخل ألمانيا، حيث يتصاعد التوتر داخل جالية تركية كبيرة قبل استفتاء مرتبط بالرئاسة التركية الشهر المقبل.

ونقلت “رويترز” عن وكالة المخابرات الداخلية (بي.إف.في) أن الانقسامات في تركيا، قبل استفتاء مقرر في 16 أبريل بشأن تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، كان لها انعكاس في ألمانيا.

وقالت الوكالة في بيان إنها “تلاحظ زيادة كبيرة في جهود المخابرات التركية في ألمانيا” دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأكد هانز جورج ماسين رئيس الوكالة إن “هناك خطر يتمثل في تصاعد تلك الخلافات بالوكالة بين مؤيدي حزب العمال الكردستاني والقوميين الأتراك من اليمين المتطرف”.

ولم يذكر ماسين تحديدا مسألة التجسس التركي، علما بأنه كان قد أبلغ الصحفيين في يناير بأن ألمانيا لن تتسامح إزاء عمليات المخابرات التركية داخل حدودها، وفق “رويترز”.

وكالات . رويترز