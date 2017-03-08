نجل كيم جونغ نام يتحدث لأول مرة

نشر تسجيل فيديو لرجل قال إنه ابن كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي اغتيل في فبراير في ماليزيا، في ما يبدو أول تصريح علني لأحد أفراد العائلة منذ عملية القتل.

وأكدت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، الأربعاء، أن الرجل الذي يظهر في الفيديو الذي تم تحميله على حساب يوتيوب لمجموعة مجهولة تحمل اسم “شيوليما سيفيل ديفانس” (شيوليما للدفاع المدني)، هو فعلا كيم هان سول.

ويقول الرجل في التسجيل باللغة الإنجليزية “اسمي كيم هان سول من كوريا الشمالية من أسرة كيم. والدي قتل قبل ايام. أنا حاليا مع شقيقتي وأمي. نحن ممتنون جدا..”، قبل ان يقطع التسجيل.

ويعرض الرجل جواز سفره الدبلوماسي ليثبت هويته لكن الصفحة التي تتضمن كل التفاصيل مغطاة.

وفي مقطع من 40 ثانية لتسجيل ثان يقول الرجل “نأمل أن تتحسن الأمور قريبا”.

وكيم جونغ نام، الذي كان ينتقد النظام الكوري الشمالي ويعيش في المنفى، قتل بالسم في 13 فبراير في مطار كوالالمبور الدولي، وقد تعرض للرشق بمادة شديدة السمية على وجهه في هجوم قالت سيول إنه مدبر من قبل كوريا الشمالية.

وكيم هان سول (21 عاما) تخرج من معهد العلوم السياسية في باريس وعاش مع ولديه في المنفى في ماكاو، المنطقة الإدارية الصينية، قبل ان يختفي مع شقيقته ووالدته على أثر اغتيال والده.

وقالت مجموعة “شيوليما سيفيل ديفانس” المسجلة منذ السبت، أنها تتولى حماية عائلة كيم جونغ نام.