الحوت: على “حزب الله “الاختيار بين أن يكون حزبا لبنانيا أو تابع إقليميا

أكد نائب “الجماعة الاسلامية” عماد الحوت ان عودة ارتفاع نبرة الخطاب الداخلي في لبنان سببه عودة التوتر الى العلاقات الإيرانية – الأميركية والتي تأثرت فيها العلاقة الايرانية – السعودية سلبا، بعدما انخفض مستوى هذا الخطاب في الفترة الأخيرة، حينما كان هنالك بوادر انفراج ايراني اميركي، اضف الى ذلك فإن الاشتباك الداخلي هو جزء من الاشتباك الاقليمي وعلى “حزب الله “الاختيار بين ان يكون حزبا لبنانيا او تابع اقليميا.

وأثنى الحوت، في حديث الى قناة “المستقبل” على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخير من اسرائيل، فلبنان بحاجة الى تحصين ساحته للتصدى للعدو الاسرائيلي، كما وان خطاب رئيس الجمهورية يعطي اشارة للعدو وللعالم الى اننا اقوياء. ولنؤكد على ان استمرار التحضيرات لردع العدو مطلوبة، ولكن من دون ان يصطدم لبنان الرسمي بالقرار 1701، فلا نجعل انفسنا في حالة عراء من التزامات القانون الدولي”.

وقال: “ونشدد على ان القانون الدولي يحمي لبنان في حال اندلعت الحرب، ونلفت الى ان حزب الله بتدخله بسوريا وبسبب خطاباته جعلنا على عداء مع الدول العربية”. كما أبدى تخوفه من اعتداء اسرائيلي على لبنان لأن “علاقة الادارة الجديدة في الولايات المتحدة بإسرائيل متجذرة من خلال علاقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ما يعطي الجرأة لإسرائيل، للاعتداء على لبنان”.

في سياق آخر، وعن ملف الموازنة رأى الحوت أن “الحكومة قادرة على إقرار الموازنة من دون فرض ضرائب غير مباشرة مثل رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، مع الاشارة الى ان إيجاد الايرادات، سهل في حال أوقف الفساد ما يوفر النفقات ويؤدي الى توازن في الموازنة. كما وان وقف الهدر وترشيد النفقات، يخفف الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة، وهناك إجراءات سريعة يمكن ان تتخذ لوقف الهدر، وتحقيق التوازن، مثل التوفير بايجارات الادارات العامة للمباني والمكاتب. كما انه من واجب الحكومة ان تضع الخطط لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي بدءأ بقطاع النفط وإقرار الصندوق السيادي والتلزيمات الشفافة في هذا الإطار”.

أضاف: “وايضا فان فرض ضرائب جديدة وغير ذكية، تربك الدورة الاقتصادية، كما وان سلسلة الرتب والرواتب فصلت عن الموازنة لأن يجب تسريع اقرار موازنة، ولكن في القوت نفسه اطمأن الى انه يمكن مناقشة السلسلة في مجلس النواب بالتوازي مع مناقشة الموازنة، والسلسلة لها ضمانة اليوم لتقر، وهو التوقيت على ابواب الانتخابات النيابية”.

المصدر : المستقبل