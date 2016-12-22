جمعية قل لا للعنف تدين التعرض للاديان السماوية وتطالب دار الافتاء بالتدخل

استنكرت جمعية قل لا للعنف في اجتماعها الدوري بعد رصدها انتهاك فاضح لحقوق الإنسان من خلال تصرف مؤسسة إعلامية لبنانية ،و بالسماح من القيمين على برنامج يبث على شاشتها بإستضافة المدعوة آمال مصطفى من جمهورية مصر العربية واعطائهامساحة هواء ومنبر إعلامي والسماح لها للظهور واستخدام برنامج اعلامي للتطاول والتحريض على الاديان السماوية والتشكيك في رسالة الأنباء وتعمدت المؤسسة الإعلامية بالإنتهاك الحرية الدينية و حرية المعتقد وحرية التعبد في لبنان والعالم العربي والإسلامي .

تطالب جمعية قل لا للعنف دار الافتاءاللبنانية الموقرة و الجهات الرسمية الاعلامية اللبنانية بتحمل مسؤليتهم و بتذكير القيمين على هذة المؤسسة الاعلامية بإحترام الاديان السماوية وقانون حرية اللإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك منبين ما اقره به من حقوق وحريات.

وتذكر جمعية قل لا للعنف بعض المؤسسات الاعلامية في لبنان بعدم استخدم البرامج المحرضة على الاديان السماوية وبعدم المساهمة في التحريض الطائفي والديني وان تلتزم بنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي أربع بنود بهذاالخصوص؛ وهي أن:

1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدانوالدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدينما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقديختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقدهبالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو علىحدة.

2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أنيخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريتهفي اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فيإظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التييفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحمايةالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحةالعامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرينوحرياتهم الأساسية.

يقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد فيإطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد فياعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية .