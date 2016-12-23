الحركة البيئية: لادراج الملف البيئي في البيان الوزاري

دعت الحركة البيئية اللبنانية، في مؤتمر صحافي عقده رئيسها بول ابي راشد، في مركزها في بعبدا، “لجنة صياغة البيان الوزاري الى إدراج الملف البيئي في بيانها وتحديد القضايا البيئية الطارئة الواجبة على الحكومة الجديدة أن تضعها في سلم أولوياتها، نظرا لأهميتها ولأنها لا تحتمل التأجيل، وذلك رغم قصر عمر تلك الحكومة، وذلك إنسجاما مع ما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بحق الإنسان المقيم في العيش في بيئة طبيعية نظيفة”.

وفي هذا الاطار، دعت الحركة الى ما يلي:

1 – تبني أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الموجهة الى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي بدأ تنفيذها في بداية العام 2016 وتستمر لغاية العام 2030.

2 ـ الالتزام باتفاقية باريس ومقررات مؤتمر مراكش 2016 لمكافحة التغير المناخي.

3 ـ تطبيق المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي من أجل حماية قمم الجبال، الأراضي الزراعية، المساحات الخضراء وشواطىء البحر لنا وللأجيال القادمة.

4 ـ وضع الخطط لتحسين كفاءة الطاقة والعمل على زيادة انتاج الطاقة المتجددة لا سيما الشمسية، ووضع خطة لحل أزمة السير وتفعيل وتعزيز أنماط النقل المستدام.

5 ـ إقفال مطامر النفايات البحرية والمكبات العشوائية وإعتماد إدارة مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة ومعالجة بيئية لنفايات المستشفيات، البناء، الصناعة والزراعة ونفايات المسالخ.

6 ـ إدارة مستدامة للمياه وذلك من خلال حماية المياه الجوفية، تكرير المياه المبتذلة لإعادة إستخدامها ومعالجة مياه الصرف الصناعي ومكافحة الهدر في الشبكات.

7 ـ المحافظة على الغابات والتنوع البيولوجي من خلال الحد من قطع الشجر وإنتشار البناء العشوائي وتعزيز قدرات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق وتطبيق قانون الصيد البري.

8 ـ المحافظة على الشاطىء اللبناني وإزالة التعديات عنه وإقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعدم إعطاء رخصلأية إنشاءات على الأملاك العامة البحرية.

9 ـ إشراك الجمعيات البيئية بالقرار ومراقبة تنفيذ المشاريع وتفعيل النيابة العامة البيئية والضابطة البيئية ودور المجلس الأعلى للبيئة.

10 ـ إحترام الاتفاقيات الدولية البيئية وأهمها إتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط وإصدار المراسيم التنظيمية لقانون البيئة وتطبيق مرسوم دراسة الأثر البيئي وخاصة لمشاريع السدود واستخراج الغاز والنفط”.