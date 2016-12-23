العلامة فضل الله : ندعو الحكومة إلى أن ترتقي إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:

“عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بوصية السيد المسيح حين قال: “أيها الناس، لن أقول لكم كما تقولون، صلوا من وصلكم، وأعطوا من أعطاكم، واعفوا عمن عفا عنكم، بل سأقول لكم، صلوا من قطعكم، وأعطوا من منعكم، وسلموا على من سبكم، وأنصفوا من خاصمكم، واعفوا عمن ظلمكم، كما تحبون أن يعفى عن إساءاتكم، وبذلك تتخلقون بأخلاق ربكم، ألا ترون أن شمسه تشرق على الأبرار والفجار، وأن مطره ينزل على الصالحين والخاطئين، وأن خيره يصيب الجميع، حتى الذين جاهروه بالعداوة، وإن كنتم لا تحبون إلا من أحبكم، ولا تحسنون إلا لمن أحسن إليكم، ولا تكافئون إلا من أعطاكم، فما فضلكم على غيركم؟ أيها الناس، إذا أردتم أن تكونوا أحباب الله وأصفياءه، فأحسنوا إلى من أساء إليكم، واعفوا عمن ظلمكم، وسلموا على من أعرض عنكم..

أضاف: “والبداية من لبنان، الذي نعم أخيرا، وبعد طول انتظار، بحكومة تحمل عنوان حكومة وحدة وطنية، على الرغم من أنها لم تحو كل المكونات السياسية كما ينبغي، حتى يصدق عليها هذا العنوان. ومما يستحق التقدير في هذه الحكومة، استحداث وزارات جديدة، وإن كان عنوانها وزارات دولة، كوزارة دولة تعنى بمواجهة الفساد،

وتابع: “نحن في الوقت الذي نهنئ اللبنانيين على هذا الإنجاز الذي سيكلل بنيل الثقة، ولا نعتقد أن ثمة عقبات في هذا المجال، فإننا ندعو الحكومة إلى أن ترتقي إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لتكون حكومة عاملة لا تكرر تجارب فاشلة، وأن لا تكون حكومة مناكفات كغيرها، أو تتحول إلى ساحة صراع داخلي يعكس صراعات المحاور في الخارج”.

واعتبر أن “اللبنانيين ينتظرون من هذه الحكومة الكثير من الأعمال، بدءا من إقرار قانون انتخابي يضمن صحة التمثيل، ويأخذ بالاعتبار هواجس الطوائف والمذاهب، لا هواجس الأشخاص، ومن يصنفون على أنهم رموز الطوائف والمذاهب، واستنفار كل جهودها لمعالجة المشكلات والأزمات التي يعانيها المواطنون، في الماء والكهرباء والصحة وملف النفايات وأزمة السير الخانقة التي يشهدها لبنان، ومواجهة الفساد.

وأضاف: “إلى سوريا، حيث لا تزال الكثير من الدول المؤثرة في هذا البلد، تتعامل مع قضيته بعناوين إنسانية ترفع لتحقيق مصالح خاصة، من دون أن تقدم فعليا، ولو الحد الأدنى،

وتابع: “ليس بعيدا عن سوريا، فقد شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الدامية، سواء الاعتداء الذي جرى في الأردن على موقع سياحي، أو اغتيال السفير الروسي في تركيا، أو الشاحنة التي دهست مواطنين آمنين في ألمانيا، أو ما جرى ويجري من تفجيرات في العراق.

وقال: “إلى تونس، حيث يستمر الغموض المحيط بالاغتيال الذي تعرض له محمد الزواري، وهو أحد قادة حماس، وإن كانت أصابع الاتهام تبقى موجهة إلى العدو الصهيوني؛ صاحب السوابق في اغتيال قادة المقاومة وغيرهم من العلماء الذين يعملون لصناعة القوة التي تدفع عدوانه.

وختم متوجها “بالتهنئة إلى المسيحيين والمسلمين بميلاد السيد المسيح، الذي هو ميلاد للقيم الروحية والإيمانية التي حملها وعبر عنها بسلوكه وتعاليمه، والتي عانى وتألم وقدم التضحيات لأجلها.