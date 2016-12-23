تسليم وتسلم في وزارة الشباب والرياضة 12,30 ظهرا

دلال ديب

يتم حفل التسليم والتسلم في وزارة الشباب والرياضة بين الوزير عبد المطلب الحناوي والوزير محمد فنيش، في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، في مبنى الوزارة.

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