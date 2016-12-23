حركة مرفأ بيروت: دخول 7 بواخر ومغادرة 6

رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 22 باخرة منها 7 بواخر جديدة حملت 55043 طنا ، فيما غادرت 6 بواخر ، و ينتظر وصول باخرة واحدة بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت .

البواخر الجديدة :

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

بريتا ك 7 518 ماشية رابونيون

فيكتيس ايسلس 8 3150 قمحا انترمارين

جوليا ك 9 1375 ماشية خليفة شيبينغ

ليدي لارا 10 3000 حديدا مينرفا شيبينغ

ام اس سي اوغوستا 16 11000 / 500 مستوعب مبديترانيان شيبينغ

اي ار السفليث 16 9000 /500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ

ام اس سي رينيه 16 27000 / 1500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ

البواخر التي غادرت : برنسيس ليلى ، ليدي رشا ، هوغ افريكا ، ايرين لوغوس ، هيرودوت ، ايفانهو .

البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة اتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

غاز سيرينيتي مالطا 5400 غازا اوفرسيس شيبينغ