رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي : نسبة الحجوزات في المطاعم 100%

اعلن رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني رامي، في بيان، “ان نسبة الحجوزات في المطاعم وصلت الى 100% اعتبارا من يوم أمس ولمدة عشرة ايام. كما شهدت الملاهي حركة مميزة مع قدرة شرائية مرتفعة وشهدت محال الباتيسيري والشوكولا اقبالا كبيرا.

واكد رامي “ان الحجوزات بأغلبتها هي للبنانيين ومغتربين جاؤوا الى لبنان لتمضية الاعياد”، واعتبر “ان وزير السياحة السابق ميشال فرعون قارة سياحية بانجازاته وأعماله النوعية والاستثنائية أعاد لبنان الى خارطة الدول المميزة بخدماتها وقطاعاتها السياحية،

ونضع أيادينا بيد الوزير الجديد اوانيس كيدنيان وطاقاتنا لنكمل المسيرة السياحية معا خصوصا مع عودة الاستقرار السياسي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وتشكيل الحكومة التي يعول عليها اللبنانيون اهتماما كبيرا”.