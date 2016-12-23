لقاء الجمهورية : لإعادة إطلاق عجلة الدولة وتسيير أعمال المؤسسات الدستورية

ثمن “لقاء الجمهورية” في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، “النيات المعقودة على المستويات كافة لإعادة إطلاق عجلة الدولة وتسيير أعمال المؤسسات الدستورية للتعويض بعض الشيء عن فترة الفراغ الرئاسي وإعادة الأمل للبنانيين بإعطاء الأفضلية لنهوض وبناء “الدولة فقط” واستثمار الجميع الجو التوافقي السائد لإقرار القانون الانتخابي النسبي العادل وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

وشدد “اللقاء” على ضرورة خلق “مناخ إيجابي” للاستفادة من خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان واستعادة الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني الساهر على ضبط الأمن ومراقبة الحدود والمخيمات ومحاربة الارهاب تارة بالدفاع وتارة أخرى بمواجهة تقي اللبنانيين شر المخططات التخريبية”.

وتمنى اللقاء “ان تنسحب مطالبة المجتمع الدولي المتكررة بضرورة التزام اللبنانيين سياسة تحييد لبنان وتطبيق “إعلان بعبدا” على جميع القوى الموجودة حاليا في السلطة التنفيذية، لتجنيب لبنان مغبة الانخراط في وحول المحاور المتصارعة والانعكاسات السلبية الناتجة عنها”.

وتوجه “اللقاء” بالتهنئة إلى اللبنانيين كافة، متمنيا “ان ينعكس “سلام الميلاد” على لبنان ومحيطه، لتنعم الشعوب العربية بشيء من الاستقرار، وتعود مياه الحوار والحلول السلمية إلى مجاريها”.