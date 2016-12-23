لقاء علماء صور: الحكومة الحالية تملك كل المقومات التي تؤهلها للعمل على إنجاز قانون انتخابي لمصلحة البلد

دعا رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين في بيان “أجهزة الرقابة في الدولة لأخذ دورها الطبيعي في مكافحة شتى أنواع الفساد التي أوصلت البلد إلى حالة اقتصادية واجتماعية متدنية”، مشددا على “دور جهاز الرقابة في الإعلام المرئي والمسموع، لأن يبادر إلى وضع حد لأي وسيلة إعلامية تحاول العبث بالأمن الاجتماعي أو التعرض لخصوصية أي دين أو طائفة أو مذهب، فلبنان بلد الطوائف والتنوع، فنحن مع تنوع الطوائف لا مع الطائفية، ومع تقبل الرأي الآخر لا مع التجريح والتشويه” .

واعتبر “أن الحكومة الحالية تملك كل المقومات التي تؤهلها للعمل على إنجاز قانون انتخابي على قياس لبنان، لا على قياس المصالح الضيقة لبعض الزعامات الطائفية والسياسية”، مشددا على “ضرورة استثمار هذا التنوع المتفاهم في أطراف الحكومة من أجل العمل على تأسيس خطة تنموية وإصلاحية تنهض بالبلد وتحميه من الأخطار المحدقة على حدوده من صهيونية وتكفيرية”.

وطالب ياسين “القوى الفلسطينية إلى التهدئة والسير على طريق العودة إلى فلسطين ، وعدم السماح لأي طرف كان بتفجير الوضع في المخيمات الفلسطينية، وصيانة المخيمات لتكون محطة للعودة لا محطة فتنة عمياء” .