محمد شقير : للأسراع في انجاز البيان الوزاري وإحالته الى مجلس النواب تمهيدا لاقراره

دعا رئيس “اتحاد الغرف اللبنانية- رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان” محمد شقير الحكومة الى “الإسراع في انجاز البيان الوزاري وإحالته الى مجلس النواب تمهيدا لاقراره”، مشددا “على ضرورة عدم تضييع الوقت والاستفادة من اي فترة من الفترات التي ستعمل فيها الحكومة لا سيما ان ولايتها محدودة ومحكومة بالانتخابات النيابية”.

وطالب شقير بضرورة “ان يركز البيان الوزاري في جزء مهم منه على الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا ان التراجعات الكبيرة التي سجلتها كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من دون استثناء وضعت الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص على شفير الانهيار، وهذا ما يجعل من التركيز على هذا الشق حاجة ملحة لانقاذ البلد”.

واكد “ان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة شكلا عاملا ايجابيا لتعميم مناخ ايجابي مؤات للأعمال، لكن هذا وحده لا يكفي، انما المطلوب تضافر جهود الجميع من دون استثناء في جو من التعاون البناء، لتنفيذ الاجراءات الضرورية المطلوبة لوضع البلد على طريق التعافي والنهوض.

وقال شقير :” تم في السابق إضاعة الكثير من الوقت، واليوم مطلوب الذهاب مباشرة الى العمل والانتاجية في إطار ورشة تشريعية وحكومية كبرى، لأن ما فاتنا كثير ويتطلب سنوات لتعويضه”، معلقا آمالا كبيرة على “حكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لحسن إدارة شؤون البلاد في الفترة المقبلة، التي نأمل ان يتحقق فيها الاستقرار الناجز واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد وتوفير المتطلبات الحياتية للمواطنين”.

وأخير توجه شقير بالمعايدة للبنانيين بحلول عيد الميلاد المجيد، متمنيا للجميع سنة جديدة ملؤها الخير والبركة والاستقرار والبحبوحة.