فرعون: للاتفاق على استراتيجية دفاعية وترسيم الحدود

اعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ان “حق الدولة هو حق مقدس وكذلك حق المقاومة في غياب الدولة هو حق مقدس بحيث تبرز ضرورة للاتفاق على الإستراتيجية الدفاعية وعلى ترسيم الحدود واقترحنا جملة بديلة في البيان تتضمن هذا الشيء”.

وقال بعد جلسة مجلس الوزراء ردا على سؤال: “في غياب الإستراتيجية وترسيم الحدود، وبقاء الجملة كما هي، رأينا انه من الأفضل ان نعترض على الجملة كما وردت في البيان لنذكر بضرورة المضي قدما بالترسيم الذي يبلور الحق للبنان على ملف مزارع شبعا والاتفاق على الإستراتيجية الدفاعية. هذا، مع دعمنا الكامل للحكومة ورئيسها وسائر البيان”.

وختم: “ظروف حكومة الرئيس سلام، لم تكن تسمح بالجدل في هذا الإطار للأسباب المعروفة وخصوصا ان البقاء على مضمون خطاب القسم في هذا السياق كما ورد في البيان دون زيادة فقرة كان كافيا ومعبرا وكان تفادي الإشكالية”.