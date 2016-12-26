جعجع تلقى دعوة للمشاركة في احتفال ذكرى استشهاد الوزير محمد شطح

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، عائلة الوزير السابق الشهيد محمد شطح، المؤلفة من زوجته نينا وولديه عمر وراني شطح الذين دعوه إلى المشاركة في الذكرى السنوية الثالثة للراحل، عند الساعة الرابعة بعد ظهر غد في البيال- قاعة البافيون.

من جهة أخرى، التقى جعجع وفدا من بلدية راس الحرف- بعبدا برئاسة طوني الأسمر الذي جاء لمعايدته بمناسبة الأعياد وبحث معه في شؤون إنمائية، في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق في “القوات” جوزف ابو جودة، ثم رئيس بلدية طبرجا نبيل ناكوزي، في حضور عضو المجلس المركزي شوقي الدكاش.