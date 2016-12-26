لهذا السبب سيتحدث نصرالله غدا

يلقي الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، كلمة في الحفل التأبيني لرئيس حركة “الأمة” الشيخ الدكتور عبد الناصر جبري، الذي سيقام عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الثلثاء في قاعة “رسالات”- قرب السفارة الكويتية