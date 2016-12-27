بالفيديو: إشكال بين النائبين خالد الضاهر ورياض رحال: “يخرب بيتك شو أهبل”

خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة الرئيس سعد الحريري حصلت مشادة كلامية بين النائبين رياض رحال وخالد الضاهر خلال قيام الاخير بالقاء كلمته.

وفي التفاصيل أنه عند انتقاد الضاهر للبيان الوزاري للحكومة، اتهمه رحال بانه ينتقد لانه لم يعين وزيرا بالحكومة، الامر الذي دفع النائب الضاهر الى الرد بشكل عنيف قائلا: اخرس، انت قليل الادب،

ولا تشرفي وزارات كوزاراتك.” وتوجه للرئيس نبيه بري بالقول:” النائب رحال خرفان وما بيعرف يحكي”.

هذا الامر دفع بالرئيس بري الى طلب شطب العبارات النابية من محضر الجلسة.

اشارة الى ان الضاهر حجب الثقة عن الحكومة.