الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شطح: لبنان يفتقد بسمته الهادئة

يحيي تيار “المستقبل” في قاعة البافيون رويال- البيال الثلاثاء، الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الوزير محمد شطح.

وفي ذكرى اغتيال شطح ينطلق قطار العهد الجديد وتستعيد الدولة هيببتها. وفي ذكرى اغتيال من آمن بالدولة وترك المناصب الأممية الدولية، ليكون في خدمة لبنان، لعلها صدفة ولعله القدر أن يقدم تيار المستقبل أثمن أسمائه في النضال لأجل لبنان.

مرت ثلاث سنوات ولبنان يفتقد هذه البسمة الهادئة المطعمة بحكمة وحنكة سياسية لا تصب إلا في حب الوطن حب أفقده حياته، التي عاشها وهو يجهد بديبلوماسيته لجعل لبنان بلدا آمنا ومزدهرا.

كل خائف على الوطن، لا يزال يتذكر الصباح الأسود من السابع والعشرين من كانون الأول في العام 2013، حين هز الحقد والتطرف قلب بيروت، عبر تفجير موكب الشهيد الوزير محمد شطح، في محاولة لاغتيال الإعتدال مجددا في لبنان.

هو المؤمن بلبنان وشبابه وعروبته، هو الحافظ لاتفاق الطائف، هو الحريص على المناصفة بين المسلمين والمسحيين، هو الواضح في موقفه من السلاح غير الشرعي وهو كل الصفات والأسباب التي تدفع خونة لبنان والمجرمين والقتلة إلى التخلص منه، وهو من كان يعمل على إنهاء تشبيحهم.

رحل محمد شطح، تاركا وراءه إرثا من المواقف والأفكار، رحل شطح، وبقيت عائلته، التي تفخر به بعد استشهاده، كما كانت في حياته فهو الزوج والأب والشهيد البطل، الذي ضحى بحياته من اجل وطنه ومبادئه.