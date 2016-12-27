اللقاء التشاوري مهنئا الخطيب: تعيينه يضع اقليم الخروب على خارطة الاهتمام الرسمي

زار وفد من “اللقاء التشاوري المدني” في اقليم الخروب، وزير البيئة طارق الخطيب في دارته في بلدة حصروت، وقدم له التهاني بتعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة.

وأشاد أمين سر اللقاء محمد صبحي عبد الله بخطوة تعيين الوزير الخطيب، معتبرا أن “ذلك يضع اقليم الخروب على خارطة الاهتمام الرسمي الذي غاب في السنوات العشر الاخيرة عن خريطة توزيع الحصص والمغانم بين الزعماء المعنيين به”.

وقال: “ان اقليم الخروب الذي حافظ على تاريخ العلاقة مع قصر المختارة والزعيم الراحل كمال جنبلاط، وقدم الكثير للرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ثم نجله الرئيس سعد الحريري، يحق له أن يكافأ بحصته في المواقع الرسمية، الامر الذي لمسناه من خطوة الرئيس ميشال عون باختيار أحد أبنائه وزيرا للبيئة، وهو لامر لافت ونتمنى أن يبنى عليه اهتماما من قبل باقي المرجعيات المعنية بالاقليم وتكاتف الجميع لتحقيق المصلحة الوطنية العليا والتي يشكل الاقليم جزءا أساسيا فيها”.

وجال وفد اللقاء على المرجعيات المسيحية الدينية في الاقليم مهنئا بالاعياد، واختتم جولته في جون، حيث التقى الرئيس العام للرهبانية المخلصية الارشمندريت انطوان ديب في دير المخلص مقدما التهاني بالميلاد.