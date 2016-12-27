جعجع بذكرى اغتيال شطح: ثورة الارز انطلقت ولن تتوقف

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع في كلمة له في الذكرى السنوية لإغتيال الوزير السابق محمد شطح، أن “شطح كان راهب القضية وسيبقى كذلك، فكرت كثيراً به في الاسابيع الماضية لأن عند تشكيل الحكومة كان هناك العشرات سعوا ليكونوا وزراء بينما محمد شطح كان بجانب من يشكل الحكومات ولم يطالب يوماً بأن يكون وزيراً، نعم اتى وزيراً بعد أن طلب منه ذلك، كان يريد أن يكون خارج التفاصيل وحول الحدث كي يبقى يشاهد الصورة بكاملها دون الضياع بالتفاصيل، وشطح كان يحب حمل الأوراق وبكل مرحلة يكتب ورقة توصف الوضع الراهن وتعطي اقتراحات”.

وأشار جعجع الى أن “شطح كان يحب أن يقرب وجهات النظر داخل 14 آذار، وكان لديه جلد للانتقال من قيادي لآخر ويعمل ليوصل لموقف موحد في 14 آذار، رفيق الحريري أب 14 آذار ومحمد شطح هو أم 14 آذار. البعض يتساءل لماذا قتلوا محمد شطح، يموت محمد شطح عندما تموت القضية ولن نسمح بأن تموت القضية، ليس سهلا فقدان شطح لكن لن نسمح بالمس بالقضية”.

واعتبر أن “الشر قد يربح جولة في الحرب لكنه لن ينتصر ولن نترك الخير ينكفئ، البعض منكم يتبسم ويقول أنهم نالوا من القضية، لكن قد يحجبوا القضية في مرحلة الا ان ثورة الارز انطلقت ولا يمكن ايقافها ونحن جيل عاش أكبر ثورة بتاريخ لبنان”.