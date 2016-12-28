العريف في مخابرات الجيش علي ماجد القاق الى مثواه الاخير

شيعت قيادة الجيش وبلدة السفري في بعلبك، العريف في مخابرات الجيش علي ماجد القاق، في حضور ممثل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد كرم فريجي، وممثلين عن الاجهزة الامنية في الامن العام وقوى الامن الداخلي والجمارك وفاعليات بقاعية ورؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين.

فريجي

وألقى العقيد فريجي كلمة، اكد فيها “مكافحة الارهاب في الداخل والخارج”، مشددا على ان “قدر الجندي ان يقدم التضحيات ويكون شهيدا على مذبح الوطن”.

وقدمت ثلة من الشرطة العسكرية التحية للعريف الشهيد قبل ان يوارى الثرى في جبانة البلدة.

الى ذلك، نفّذ الجيش اللبناني ومديرية المخابرات لليوم الثاني على التوالي عمليات دهم واسعة فجرا في بلدة القصر بحثا عن متورطين في حادثة اغتيال الرقيب علي القاق، حيث تم توقيف 5 أشخاص ومصادرة أسلحة وذخائر، حسب ما اشارت الوكالة الوطنية للاعلام.

الـLBCI افادت من جهتها أن عدد الموقوفين وصل الى 8 هم: شخص من آل ناصر الدين وسوري ومطلوبان من آل جعفر يشتبه بتورطهما في قتل الرقيب القاق وشخص من آل رشعيني بحوزته 181 مليون ليرة سوري و81 مليون ليرة لبنانية موضبين بأكياس و3 من آل جعفر يتم التحقيق معهم والتدقيق بملفاتهم.

وفي وقت لاحق ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان فوج المجوقل في الجيش اللبناني قام وللمرة الثانية اليوم، بحملة دهم واسعة في بلدة القصر وصولا الى المعبر الحدودي عند نقطة مطربة، واوقف 5 أشخاص وصادر 10 دراجات نارية و 3 سيارات من دون أوراق، وتم نقلهم الى احدى ثكنات المنطقة. ولا يزال الجيش اللبناني يسير دوريات معززا الإجراءات على حواجزه في منطقة الهرمل.