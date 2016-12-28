المعلوف: يجب أن يكون هناك حوار وطني جدّي حول كيفية التعاطي مع سلاح “حزب الله”

اعتبر عضو تكتل حزب “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف ان يد “حزب الله” الممدودة للجميع يجب ترجمت نواياها بالانتماء الكلي للوطن مضيفاً ان “الدور الأساسي هو التلاقي وايماننا بلبنان هو من منطلق عدم موجود دويلة ضمن دولة”.

واضاف في حديث لقناة “المستقبل”: “لا أحد لديه الثبات في لبنان كحزب “القوات اللبنانية” ويجب أن يكون هناك حوار وطني جدّي حول كيفية التعاطي مع سلاح حزب الله وتدخله بمشاكل المنطقة”.

وتابع: “لدى الحكومة عدة مواجهات بعد فراغ دام سنتين وسيكون همّها الأساسي الوصول الى قانون انتخابات جديد، كما ان هناك العديد من البنود الموجودة في البيان الوزاري يجب العمل عليها مثلاً ملف النفط، وعنوان العام 2017 ربما قد يكون “تحدي تحويل النوايا الى أفعال” عند الجميع وبدءً من الحكومة التي نطلب منها الكثير وهي كما أسميت نفسها “حكومة استعادة الثقة خصوصاً” لأن في الحقيقة أن الثقة بالسياسة والسياسيين وصلت الى الحضيض في مجتمعنا”.

وكشف عن ان هناك خريطة جديدة للتحالفات الانتخابية الجديدة وان “القوات” و”التيار الوطني الحر” لا يريدون الغاء أحد.

وأردف: “كنا نأمل أن يكون حزب الكتائب ممثلاً في الحكومة الجديدة وموضوع المعارضة والموالاة دليل على تفعيل النظام الديمقراطي الذي يحسّن العمل السياسي”.

وبالنسبة لقانون الإنتخاب قال: “هناك بعض الخلاف على توزيع بعض الدوائر في طرح قانون الانتخابات الجديد والذي يجب أن يتضمن اصلاحات عديدة ليؤمن التمثيل الصحيح على كافة المستويات، وعلى الحكومة التركيز على قانون الانتخاب وموضوع النفط بالاضافة الى قوانين عدة لمحاربة الفساد”.

وختم معلوف مستذكراً الشهيد محمد شطح: “قضيته الشهيد هي جزء لا يتجزأ من ثورة الأرز وانتفاضة الشعب اللبناني”.