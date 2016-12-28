المقاصد دانت التعرض للمعتقدات الدينية: لقانون يجرم الاساءة الى الشرائع السماوية

دانت جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت، في بيان، “التعرض للمعتقدات الدينية والتطاول على انبياء الله ورسله وكتابه الكريم عبر البرامج المشبوهة في بعض وسائل الاعلام مما يثير النعرات ويوقظ الفتن بين ابناء الوطن الواحد ويمهد لضرب الاستقرار الداخلي للبلد ويسهم في تعزيز مخططات العدو الصهيوني في تفتيت الامة العربية”.

وطالبت “الحكومة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف بث هذه القنوات فورا وعلى كافة الاراضي اللبنانية. كما تطالب المجلس النيابي باصدار قانون يجرم فيه من تسوله نفسه الاساءة الى الشرائع السماوية”،

آملة من “المراجع الروحية كافة عدم السماح لأي رجل دين بالمشاركة بأي برنامج اعلامي يتناول المواضيع الدينية دون الرجوع اليها وأخذ موافقتها على مضمون الحلقة،

وتهيب برجال السياسة عدم تحريف الخلافات السياسية وزجها بمستنقع الفتن الطائفية والمذهبية، وذلك كله حرصا على ابقاء لبنان بلدا للتعايش القائم على المحبة والثقة واحترام الاخر.