حكومة “إستعادة الثقة” تنال ثقة المجلس.. والحريري: سنعمل على تطبيق البيان الوزاري

نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة مجلس النواب بـ87 صوتاً من اصل 92 نائباً كانوا حاضرين في جلسة التصويت، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب فقط وهم: سامي الجميل، سامر سعادة، نديم الجميل، خالد ضاهر،وامتنع النائب عماد الحوت عن التصويت.

وغاب عن جسلة اليوم 34 نائبا، وهم: وليد جنبلاط، سليمان فرنجية، فؤاد السنيورة، بطرس حرب، نجيب ميقاتي، أحمد كرامي، دوري شمعون، ايلي ماروني، فادي الهبر، أسعد حردان، حسين الموسوي، قاسم هاشم، سليم كرم، إميل رحمة، روبير غانم ، محمد الصفدي،طوني ابو خاطر، وليد سكرية، فؤاد السعد، إدغار معلوف، غازي العريضي، ميشال المر، نايلة تويني، أنور خليل، بهية الحريري، ستريدا جعجع، أنور خليل، زياد أسود، بدر ونوس، نقولا فتوش، عاصم قانصو، يوسف خليل، سيبوه كالباكيان، نعمة طعمة.

وجاء التصويت بعد رد الرئيس الحريري نيابة عن حكومته على مداخلات في ما خص البيان الوزاري قبيل التصويت على الثقة للحكومة، وقال:”الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس داخل مجلس النواب من اجل الوصول الى قانون جديد للانتخاب”.

وحيا الرئيس الحريري الجيش والقوى الامنية، مؤكدا أن “الحكومة ستتابع قضية الأسرى العسكريين من اجل عودتهم إلى أهاليهم”.

أضاف الرئيس الحريري:”سنأخذ بالجزء الأكبر من ملاحظات النواب وهواجسهم التي نقلوها بالأمس، وقال: “اكدنا التزامنا بالمحكمة الدولية ولكن هناك مشكلة بفهم كلمة مبدئيا والمقصود منها هو ان المحكمة انشأت من حيث المبدأ وسنصدر التشريعات في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام”.

كما شدد الرئيس الحريري على ضرورة تحصين القضاء وابعاده عن التدخلات ، مشدداً على ان الحكومة ستعمل جاهدة للقيام بواجباتها من اجل تامين مصالح المواطنين كافة.

واضاف ان جزءاً كبيراً من الفساد يقضى عليه بمكننة الدولة مشدداً على “اننا لن نسمح بأي تجاوز بمجال داتا الاتصالات وقرار مجلس الوزراء سينفّذ”.

بعدها تقبل الرئيس الحريري ووزراء حكومته التهاني في مجلس النواب