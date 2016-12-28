حوري: قانون الإنتخاب مهمة أساسية لمجلس النواب والحكومة تواكبه

وصف عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري الحكومة بـ “حكومة التسوية وإلتقاء على نقاط معينة وربط نزاع على نقاط أخرى، وهي لمدة قصيرة وعليها إنجاز ما يخدم المواطن”.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، توقّع إنجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية، مشيراً الى أن إقرار هذا القانون لا يتوقف فقط على الحكومة بل هو ايضاً مهمة أساسية على عاتق مجلس النواب، قائلاً: الحكومة تواكب القانون لا أكثر.

ولفت الى إمكانية التوصّل الى صيغة مختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي، الأمر الذي يمكن ان يراعي هواجس البعض من ناحية، ولا يوجد هواجس جديدة عند الآخرين من ناحية أخرى.

ورداً على سؤال، أكد حوري أن الرئيس سعد الحريري مصمّم على معالجة كل الملفات المطروحة والذهاب بها الى أبعد مدى. وقال: سمعنا كلاماً طيباً من كل الفرقاء، ونأمل ان يترجم عملياً على طاولة مجلس الوزراء.

وماذا عن غياب الموازنة لمدة 11 سنة وقطع الحساب، اشار حوري الى أنه لا بدّ من مخارج قانونية والأمر ليس مستحيلاً.