قبلان بارك للحكومة نيل الثقة : عليها ترجمة بيانها الوزاري على ارض الواقع‎

بارك نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان للحكومة العتيدة نيلها ثقة مجلس النواب، مطالبا ان تتفرغ لترجمة بيانها الوزاري على ارض الواقع بدل ان يبقى حبرا على ورق فتقدم الخدمات الاساسية لجميع اللبنانيين وتحارب الفساد وتطبق مبدأ الشفافية، وبذلك تكون قد نالت ثقة الشعب اللبناني الذي سئم من الخطابات والوعود الوهمية.

ودعا سماحته رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لمضعافة الجهود وليكون في سلم اولوياتهم في المرحلة المقبلة معالجة الوضع المعيشي للبنانيين من خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتوفير فرص عمل وتحسين الوضع الاجتماعي والصحي.

وطالب سماحته المسؤولين بالاسراع في اقرار قانون انتخابي عادل وعصري يمثل طموحات ونطلعات كل شرائح المجتمع اللبناني، فتجري على اساسه الانتخابات النيابية في موعدها ويشكل مجلس نيابي يكون بمثابة المدماك الاساسي لبناء مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالنظام اللبناني.

ورأى سماحته ان النزوح السوري وفوضى تنظيمه اصبح يشكل تهديدا حقيقيا للنسيج اللبناني وعبئا على لبنان الذي يعاني من ضائقة اقتصادية وخلل امني يقف عائقا امام قيام الدولة خاصة ان المجتمع الدولي تخلى عن مسؤلياته تجاه هذا الملف الانساني ولم يف بوعوده وتعهداته، لذلك نقول حان الوقت لايجاد حل سياسي ينهي الحرب في سوريا ويعيد الامن والامان الى ربوعها ويعود النازحون الى بلادهم وارضهم لاعمارها.

وخاطب سماحته الدول العربية والاسلامية للتعاون في ما بينها وعدم تحويل الخلاف السياسي الى خلاف مذهبي وحروب دموية في وقت نحن بامس الحاجة الى الوحدة والتضامن لمواجهة الخطر الصهيوني واستئصال الوباء التكفيري الذي بدأ يفتك بالامة ويضرب حجرها وبشرها وثقافتها وحضارتها، لذلك علينا ان نفتح صفحة جديدة عنوانها المحبة والرحمة بين الشعوب وترميم ما هدمته هذه الحرب في سوريا والعراق ولبيبا ومصر وغيرها من الدول التي تسلل اليها هذا المرض الخبيث وعدم السماح لاستغلال ساحتنا لتصفية الحسابات وزج شعوبنا في حروب غريبة عن ديننا وانساننا الذي بات ضحية لعبة الامم.