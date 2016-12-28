لقاء بين تجمع العلماء وحزب الامانةالماليزي: لمواجهة المد التكفيري

استقبل رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسان عبد الله في مكتبه، رئيس حزب الأمانة الماليزي النائب السابق محمد سابو يرافقه نائبه ومستشاره الإعلامي. وكان اللقاء، بحسب بيان التجمع “مناسبة لعرض الأوضاع التي تمر بها الأمة الإسلامية، وخاصة منطقة آسيا الوسطى التي تواجه اليوم مدا تكفيريا وهابيا قد يكون له أثر سيئ على أمنها واستقرارها”.

واعتبر الطرفان أن “الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا المد التكفيري تكون من خلال نشر الوعي الإسلامي، وتبيان الدين على حقيقته، وفضح هذه الجماعات بأنها لا تنتمي إلى الإسلام المحمدي الأصيل، إنما هي حالات تحريفية تقف وراءها مؤسسات استخباراتية تريد من خلالها إيقاع الفتنة في داخل الأمة الإسلامية. كل ذلك حماية للكيان الصهيوني الذي بات يحس بخطر الزوال الذي أوقعه فيه نهج المقاومة الإسلامية المنطلق من الدين الإسلامي الذي يؤكد على أن العدو الحقيقي لأمتنا والذي يجب أن يكون في الموقع الأول هو العدو الصهيوني، وان اختراع أعداء آخرين لنا إنما هو لإضعافنا وإيقاع بأسنا بيننا”.

وأكد سابو أن “الشعب الماليزي بأجمعه وعلى اختلاف طوائفه يؤيد القضية الفلسطينية، ويعتبر أن لا حل إلا بإرجاع الحق لأصحابه. وأنه “ينظر بعين الأسى للحال الذي وصلت إليه الأمة خاصة للدمار الحاصل في بلاد نحبها كسوريا والعراق، وآمل أن تكلل الجهود للحل السياسي الذي يجب أن يبدأ بعد القضاء على الجماعات الإرهابية بالنجاح”.

وقال: “تم التوافق على بقاء التواصل بين التجمع وحزب الأمانة والزيارات المتبادلة في ما بيننا من أجل التفكير في كيفية مواجهة التكفير والدعوة للاسلام المحمدي الأصيل.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ عبد الله الى الضيف درع التجمع تقديرا لجهوده في سبيل الوحدة الإسلامية والقضية الفلسطينية.