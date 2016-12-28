منسقية بيروت في المستقبل هنأت المراجع الروحية المسيحية بالأعياد‎

جال وفد منسقية بيروت في “تيار المستقبل” برئاسة منسق عام بيروت بشير عيتاني على المراجع الروحية المسيحية للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.

الروم الملكيين الكاثوليك

شملت الجولة زيارة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، حيث التقى الوفد المطران كيرللس بسترس الذي رحب بهم قائلا: “نحن سعداء بالاجواء الايجابية التي أشاعها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري بعد مخاض عسير وصبر وبعد فراغ رئاسي وحكومي طويل”.

أضاف “نحن متفائلون بعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية والى إعادة عجلة الحياة الاقتصادية لإيجاد فرص عمل للشباب ووقف نزيف هجرة الكفاءات الى الخارج، كما نتطلع الى الوصول الى قانون انتخابي عادل يرضي جميع الاطراف والافرقاء في الوطن”.

بيروت للموارنة

ثم زار وفد المنسقية مطرانية بيروت للموارنة والتقى المطران بولس مطر الذي أكد أن الغلبة لن تكون إلا للحق، والغالب اليوم مغلوب غدا، وقال: “نهنيء الوطن بإنجاز الاستحقاق الرئاسي والحكومي وإقرار البيان الوزاري، ونيل الحكومة الثقة لكي تعود الحيوية والبحبوحة الاقتصادية الى الوطن”، متمنيا “انتهاء الحرب في سوريا وعودة النازحين الى بلادهم”. كما نأمل “التوصل الى قانون انتخاب عادل”.

الروم الارثوذكس

وختم الوفد جولته بزيارة مطرانية الروم الارثوذكس، حيث التقى المطران الياس عودة الذي رحب بالوفد، متمنيا “أعيادا مجيدة لكل اللبنانين، والامن والاستقرار والنجاح للعهد الجديد”.

بدوره، هنأ عيتاني اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بالاعياد التي تزامنت هذا العام مع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري وإقرار البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة، بعد شلل طال المؤسسات الدستورية وأدائها، ما انعكس سلبا على الحياة الاقتصادية وحياة المواطن اللبناني.

وقال: “نتطلع بتفاؤل الى حراك المؤسسات وعودة الحياة الاقتصادية الى مسارها الذي يضمن العيش الكريم والامن والاستقرار لكل اللبنانيين”، آملين “التوصل الى قانون انتخابي عادل لكل الشركاء في الوطن”.