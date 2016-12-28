نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم : لتبق هذه النقابة بنت الحرية وأم الحريات

احتفلت نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب انطونيو الهاشم بالاعياد المجيدة، في لقاء عائلي ضم أعضاء مجلس النقابة، نقباء المحامين السابقين، أعضاء مجالس النقابة السابقين وعدد من المحامين والموظفين والاعلاميين.

وألقى النقيب الهاشم كلمة هنأ فيها الجميع بالاعياد، وقال: “في زحمة الأعياد المباركة، يمضي عام تلو العام، وكما في كل عام، ثمة حقائق وأحلام، ويبقى الحلم أن نعود لنرى الأحباء بخير. وكم نحن سعداء، لأن الأقدار أبقتنا ليومنا هذا كي تصدح الأمنيات عشية العام الجديد، إلى من نحمل لهم في قلوبنا كل محبة واحترام وتقدير”.

اضاف: “إن الأعياد التي تحل علينا جميعا، هي مناسبة لفرح عظيم. وبهذه الروح، أتقدم بأماني السعادة لكل منكم، مؤكدا ان الصلوات التي تجمعنا هي فرصة تقارب أخوي. فرصة لذكر الله الواحد، متذكرين ما يجمع، لا ما يفرق. فذاك شرط العيش المشترك، وشرط التآخي”.

وأكد ان “هذه السنة ستكون مختلفة”. وقال: “تمنيت الكثير في السنة هذه، والتي شارفت على نهايتها بأيامها المعدودات. تمنيت النجاح. أن أصعد سلَّم الإرتقاء بخطى متأنية، بزهو، بسلام. ولكن الأمنيات تبقى هي هي، يذهب منها الكثير، ولا يبقى منها إلا القليل. إلا أن يقيني هذه السنة في الإرتقاء بكم ومعكم أكبر من أي وقت مضى”.

وتابع: “سأسعى كما عاهدت الجميع، متسلحا برباط الواقع، الرباط الوثيق، كما المستمسك بالعروة الوثقى. فمن يعمل بالإيمان بالله تعالى، وبتسليم أمره لله وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إنفصام بها”.

واضاف: “سأهدي لذاتي هذا العام أثمن الأشياء. سأتابع تحقيق ما نصبو إليه، باهتمام ما بعده اهتمام. وسأبذل من ذاتي، وبمؤازرة الزملاء أعضاء المجلس، وحكمة النقباء الأجلاء، لشحن هذا العام، وهو الثاني من ولايتي، بالحرص على تحقيق ما عقدنا العزم على تحقيقه. وبين التمني والأمل، لا فارق بين العبارتين. فكلاهما تنطق به شفاهنا. ربما إعتدنااستخدام العبارة الأولى، لأننا غالبا ما نتحدث عن الأمنيات”.

وختم: “لتبق هذه النقابة، من خلالكم، ومن خلال القيمين عليها، بنت الحرية وأم الحريات، والأسبق بين نقابات هذا الشرق للأخذ بما بلغته نقابات الغرب. فسنة التقدم تحدونا إلى إلتماس كل ما هو أفضل وأرقى. فلا غلو في القول بأن نقابة المحامين هي في تقديرنا سلطة أولى ومؤسسة شرط للدولة لا مشروطة، متمنيا لكم ولهذه النقابة أعيادا مجيدة، وعاما زاهرا بالنجاح والتقدم، وكل عام وأنتم بخير”.

بعدها قلد النقيب الهاشم عددا من اعضاء مجلس النقابة وسام النقابة. ثم شرب الجميع نخب المناسبة.