وفد الجماعة الإسلامية جال على أديرة اقليم الخروب مهنئا : نأمل ان يحمل العام الجديد الأمن والسلام للبنانيين

جال وفد من الجماعة الإسلامية في جبل لبنان على الأديرة في منطقة اقليم الخروب مهنئا بعيد الميلاد المجيد. ضم الوفد رئيس مجلس محافظة جبل لبنان في الجماعة محمد قداح، المسؤول السياسي عمر سراج، مشايخ ومسؤولي القرى والبلدات في الاقليم ووفد نسائي من جمعية النجاة.

وكانت المحطة الأولى، في دير المخلص في جون، حيث هنأ الوفد الرئيس العام للرهبانية المخلصية الباسيلية الأرشمندريت انطوان ديب ورئيس الدير الأب نبيل واكيم وعددا من رهبان الدير، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في الأوضاع العامة المحلية والعربية.

سيدة البشارة

ثم انتقل الى دير سيدة البشارة والتقى الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم منى وازن ورئيس ثانوية سيدة البشارة الأخت حياة اسكندر وراهبات الدير، وقدم لهم التهاني بالعيد، وقد اعرب الجانبان “عن ارتياحهما للاوضاع في البلاد، في ظل انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف وتشكيل الحكومة، وشددا على اهمية التلاقي والتواصل بينهما لما فيه مصلحة المنطقة والوطن”.

دير الجية

وفي الختام زار الوفد دير مار شربل في الجية، وهنأ رئيس الدير الأب شربل القزي والرهبان، وأكد الطرفان “ميزة منطقة الجبل والشوف واقليم الخروب بتعدد طوائفه ومذاهبه”، مشيدين “بتمسكهم بالوحدة الوطنية والعيش المشترك في شتى الظروف والأوقات”، منددين “بالأعمال والأساليب التي من شأنها تشويه صورة الدين”.

وأكدا “ان الديانات السماوية كلها تدعو الى المحبة والتسامح”، وشددا على “ان ما يجمعه الله لا يمكن ان يفرقه البشر، في اشارة الى تزامن ذكرى المولد النبوي وعيد الميلاد”.

كما شدد الطرفان “على أهمية وضرورة التواصل والتعاون واستمرار عقد اللقاءات بين حين وآخر بين الجماعة الإسلامية والرهبنة المخلصية والراهبات المخلصيات ورهبان دير مار شربل لتعزيز الإنصهار الوطني والسلم الأهلي، لمواجهة التحديات متضامنين ومتكاتفين للحفاظ على وحدتنا وعيشنا الواحد ووطننا العزيز لبنان”، واكدا عزمهما “على تطوير العلاقات واللقاءات والزيارات بينهما، في مختلف المناسبات الإسلامية والمسيحية”، آملين “ان يحمل العام الجديد الأمن والسلام والإطمئنان للبنان واللبنانيين”.