أهم احداث 2016: انتخاب رئيس للبلاد والارهاب يضرب العالم

تكللت سنة 2016 بالحدث السياسي الابرز ألا وهو انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد حوالى سنتين ونصف السنة من الفراغ، و ماتبعه من حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري نالت الثقة بعد شهرين على تشكيلها.

أما أمنيا، فقد استطاعت الاجهزة الامنية وعلى مستوى عال من الدقة والحرفية، تفكيك عدد كبير من الخلايا الارهابية، والقبض على الرؤوس المدبرة لعدد منها، ناهيك عن ضبط مصانع من المخدرات، وكشف مهربين عبر المطار والمرافئ.

سياحيا، عمرت ليالي المناطق اللبنانية بالمهرجانات الفنية التي شارك فيها فنانون عالميون، زادوا رونقا على جمالها. وشكلت المعارض الادبية والفنية علامة فارقة في الحياة الفكرية والاجتماعية.

فنيا، فجعت الاسرة الفنية برحيل عمالقة الزمن الجميل، فبكاهم لبنان والعالم العربي، ومنهم ملحم بركات وسمير يزبك ومنى مرعشلي والممثل علي دياب وجوزف نانو وغيرهم.

أما عالميا، فالعنوان الابرز يبقى الارهاب، فقد طاولت العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة مناطق مختلفة من العالم ولم تسلم لا كنائس ولا جوامع ولا طائرات، واستحدث الارهابيون وسائل جديدة لتنفيذ اجرامهم تمثلت بعمليات دهس جماعية في فرنسا وألمانيا، ناهيك عن “التفنن” في وسائل القتل عبر تفخيخ الاولاد وحرق معتقلين.

وككل سنة، كانت 2016 حافلة بحوادث سقوط الطائرات من مدنية وعسكرية.

الاعوام تتبدل والاحداث تتكرر، “الوكالة الوطنية للاعلام” التي تتمنى لمتابعيها عاما سعيدا ملؤه الفرح والسلام، تختصر أحداث سنة 2016 بالاتي:

1/1

– عاصفة ثلجية ضربت لبنان والثلوج وصلت الى ارتفاع 250م في عدد من المناطق.

2/1

– السعودية اعدمت 47 شخصا مدانين بالارهاب بينهم رجل الدين نمر النمر.

– هجوم استهدف السفارة السعودية في طهران.

3/1

– الموت يغيب الوزير السابق فؤاد بطرس.

– ضبط 14 كلغ كوكايين في حقيبة لبناني أتى من البرازيل.

– السعودية أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

4/1

– تفجير عبوة بدورية اسرائيلية، وجيش العدو رد بقصف عدد من المناطق.

– السودان قطع علاقاته الديبلوماسية مع ايران.

5/1

– مقتل عدد من مسلحي “داعش” باستهداف الجيش لتجمعاتهم قرب خربة داود.

– البحرين أعلنت وقف الرحلات الجوية من ايران واليها.

6/1

– افراد البعثة الدبلوماسية الايرانية غادروا السعودية.

7/1

– إرجاء الجلسة ال34 لانتخاب رئيس للجمهورية.

– اشكال وتدافع بين ناشطي “بدنا نحاسب” والقوى الامنية امام التفتيش المركزي.

– ايران منعت دخول كل المنتجات السعودية.

– المجلس الدستوري رد الطعن المتعلق بقانون استعادة الجنسية.

– الصومال اعلن قطع علاقاته الديبلوماسية مع ايران.

8/1

– حكومة اليابان قدمت 2 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين في لبنان.

– مقتل عنصر من قوى الامن في عرسال برصاص مسلحين ارهابيين.

9/1

– الفنان رفيق عويجان في ذمة الله.

10/1

– قوى الأمن أوقفت العنصر الأساس في مجموعة تفجيري برج البراجنة.

11/1

– جلسة الحوار ال13 في عين التينة.

-دخول 4 شاحنات محملة بالمساعدات الى مضايا وقافلة الى الفوعة وكفريا.

– جلسة الحوار ال22 بين حزب الله والمستقبل.

12/1

– انفجار في ميدان “سلطان أحمد” وسط اسطنبول، وسقوط قتلى وجرحى.

13/1

– خطف لبنانيين في ليبيا على خلفية مادية.

14/1

– محكمة التمييز العسكرية وافقت على طلب تخلية الوزير السابق ميشال سماحة، وقطع طرق في عدد من المناطق احتجاجا.

– اعتصام لناشطي بدنا نحاسب امام السراي الحكومي واللعازارية وداخل وزارة البيئة، واعتقال عدد من الناشطين.

15/1

– قطع طرق في بيروت والمناطق استنكارا لتخلية سبيل سماحة، وتجمع للمنظمات الشبابية في 14 اذار.

– بدء تنفيذ “عمليات انسانية” في سوريا.

16/1

– هجوم ارهابي استهدف أحد الفنادق في بوركينا فاسو أدى إلى مقتل عدد كبير من السياح من جنسيات مختلفة.

– الحراك المدني نفذ اعتصاما امام معمل الكرنتينا.

– بدء تطبيق الاتفاق النووي مع ايران.

– الرئيس الاميركي باراك اوباما أبلغ الكونغرس رفع العقوبات عن إيران.

17/1

– انتخابات داخلية في “التيار الوطني الحر”.

– شيرين نجيم أول لبنانية تتأهل للألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

18/1

– “القوات اللبنانية” تبنت ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

19/1

– جمارك المطار ضبطت 100 كيلوغرام من مادة الكوكايين تبلغ قيمتها نحو 2,5 مليار ليرة.

20/1

– هبوط تاريخي للعملة الروسية مع تجاوز الدولار 80 روبلا.

– توقيف سويدي في مطار بيروت بالتزامن مع عملية نوعية في السويد لتوقيف شريكيه ضمن شبكة لتهريب الكوكاكيين.

21/1

– توقف حركتي الملاحة والصيد البحري في عدد من الموانئ بسبب العاصفة.

– أول احتفال بعيد مار أنطونيوس رشميا بعد اعادة اعمار الدير.

– احباط ادخال كمية 1300 غرام من المواد المخدرة عبر المطار.

22/1

– رئيس مجلس الامة الكويتي في بيروت.

– رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أعلن ان الحزب لن ينتخب النائب ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

23/1

– البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي التقى البابا فرنسيس في روما.

– اقفال المغارة السفلى في جعيتا اثر مقتل سائح مصري في حادث.

24/1

– اقفال المدارس والمعاهد بسبب العاصفة “تالاسا”.

25/1

– جمارك المطار ضبطت 5 كلغ من الكبتاغون مرسلة الى السودان.

– مقتل موظفة لبنانية – سويدية من بلدة القليعة في مرجعيون على يد لاجئ.

26/1

– الرئيسان الفرنسي والايراني بحثا ملف الرئاسة اللبنانية.

27/1

– انعقاد هيئة الحوار الوطني.

– قتلى في هجمات انتحارية في نيجيريا.

28/1

– فرق الإنقاذ في الدفاع المدني سحبت ما لا يقل عن مئة سيارة احتجزت بالثلوج على طريق كفرسلوان – ترشيش.

– مجلس الوزراء اقر التعيينات العسكرية في المجلس العسكري.

– ايران وقعت اتفاقا في باريس للحصول على 118 طائرة “ايرباص”.

29/1

– الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أعلن دعم الحزب للرئيس ميشال عون في انتخابات رئاسة الجمهورية.

– الشرطة الألمانية: إلقاء قنبلة على مركز للاجئين جنوب غرب البلاد.

– قتلى وجرحى واسرى نتيجة الاشتباكات بين داعش والنصرة في جرود عرسال.

30/1

– ورشة معادية جرفت أراض مشجرة في مزرعة زبدين المحتلة.

31/1

– وزارة الصحة سجلت اول وفاة بالملاريا.

1/2

– قتلى وجرحى في اشكال بين عائلتين في طرابلس.

– بدء المفاوضات السورية – السورية في جنيف.

– منظمة اليونسكو وضعت مغطس تعميد المسيح في نهر الاردن على لائحة التراث العالمي.

– اطلاق سراح التشيكيين الخمسة الذين كانوا خطفوا على طريق كفريا – البقاع الغربي في تموز الماضي.

2/2

– متطوعو الدفاع المدني قطعوا طرق عدة مطالبين بتثبيتهم.

– الموفد الاميركي جيمس اولبرين في لبنان.

3/2

– رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ترأس وفد لبنان الى مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن.

– القبض على اكثر من 20 ارهابيا في عملية دهم للجيش في جرود عرسال.

– تعليق المفاوضات السورية في جنيف.

– سفراء الدول الكبرى والعربية والاتحاد الاوروبي التقوا البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي ودعوا لانتخاب رئيس.

4/2

– – توقيف رئيس قسم في المطار في جرم اختلاس اموال عامة.

– اطلاق سراح لبناني أوقف في تشيكيا في عام 2014 بتهمة تهريب اسلحة.

5/2

– تحرير مخطوف كويتي في تعنايل كان خطف من مزرعته في قب الياس.

– نصب خيم لحملة بدنا نحاسب وحملات الحراك في رياض الصلح تمهيدا لتحرك .

– الاتحاد الأوروبي تعهد في مؤتمر لندن تقديم 3 مليارات يورو للسوريين خلال 2016.

6/2

– اعتصام لناشطي بدنا نحاسب واشكالات مع القوى الامنية.

7/2

– تفكيك عبوتين ناسفتين في ساحة النجمة في طرابلس.

– البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وقع على علم لبنان تضامنا مع حقوق الدفاع المدني.

8/2

– ارجاء الجلسة ال35 لانتخاب رئيس للجمهورية.

– اشتباكات بين “جبهة النصرة” و”داعش” في جرود عرسال.

9/2

– خلوة بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والنائبين جيلبرت زوين وانطوان زهرا والوزير السابق يوسف سعادة.

10/2

– اقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني في مجلس الوزراء.

– دورية للعدو خرقت خط الانسحاب واقتادت 100 رأس ماشية الى الاراضي المحتلة.

11/2

– الحراك المدني رفض ترحيل النفايات وقرر التصعيد.

12/2

– الادعاء على سبعة اشخاص من مجموعة “محمد الصائم” في جرم التخطيط لانشاء امارة اسلامية.

– الجيش أغلق المعابر غير الشرعية في حوش السيد علي في الهرمل.

– لقاء تاريخي بين البابا فرنسيس والبطريرك كيريل في هافانا.

13/2

– اصابات ودمار في مراكز جبهة النصرة في اللزاب ووادي الخيل.

– توقيف لبناني لتورطه بنقل أحد منفذي التفجير الانتحاري المزدوج في برج البراجنة.

14/2

– توتر في مخيم عين الحلوة فجرا بسبب اشكال فردي.

– الرئيس سعد الحريري وصل الى بيروت للمشاركة في احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في البيال، ويعلن عن تفاهم مع النائب سليمان فرنجية.

– قتلى وجرحى في تبادل لاطلاق النار بين أشخاص من عائلتين في الطيبة البقاعية.

15/2

– العدو جرف بساتين الزيتون واحراج السنديان في زبدين المحتلة.

– توقيف المسؤول عن تفجير سياره الشيروكي في حاره حريك عام 2014.

– الجيش أقفل كل المعابر غير الشرعية ورفع السواتر الترابية من منطقة المشرفة وصولا الى بلدة القصر.

17/2

– وفاة الكاتب المصري محمد حسنين هيكل.

– تجمع مناصري بدنا نحاسب أمام منزل رئيس الوزراء سليم سلام.

– الرئيس السوري أصدر عفوا عاما عن جرائم الفرار من خدمة العلم.

18/2

– البابا غادر المكسيك في ختام زيارة تاريخية استمرت خمسة ايام.

– اعتصام لناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

– طلعت ريحتكم طالبت رئيس الحكومة بإنشاء لجنة طوارىء برئاسته للاتفاق على خطة متكاملة في ملف النفايات.

19/2

– رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في بيان: “تلقينا بكثير من الأسف قرار المملكة العربية السعودية المفاجىء القاضي بإيقاف المساعدات المخصصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي.

20/2

– اكتشاف آثار رومانية في الخريبة.

– الرئيس سعد الحريري حمل حزب الله والتيار الوطني مسؤولية وقف المساعدات السعودية.

– ناشطو بدنا نحاسب دعوا لمحاسبة المتورطين في صفقة ترحيل النفايات واعتصموا في رياض الصلح.

21/2

– وزير العدل اللواء اشرف ريفي قدم استقالته.

– اجتماع لقيادات 14 آذار في بيت الوسط.

22/2

– وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي زار معراب موفدا من النائب وليد جنبلاط.

– بري غادر الى بروكسل لحضور جلسة عامة للبرلمان الاوروبي.

– الجيش أوقف في عرسال المسؤول في داعش أحمد أمون.

– اشتباكات في عرسال بين الجيش والمسلحين.

– لقاء جمع الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وتأكيد على اهمية العلاقة مع السعودية وعلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ديموقراطيا.

23/2

– استنكارات وتضامن مع المملكة العربية السعودية، والسفير علي عواض عسيري يقول: هناك شريحة تؤذي اللبنانيين.

– اكثر من 100 الف مهاجر دخلوا اوروبا عبر المتوسط عام 2016.

– مشاورات هاتفية بين هولاند وميركل وكاميرون وأوباما حول سوريا.

24/2

– اغلاق عدد من مكاتب الأونروا في المخيمات الفلسطينية.

– المياومون اقتحموا الطابق 13 في مؤسسة الكهرباء مطالبين بادخالهم الى الملاك.

– الجيش الروسي أعلن بدء التفاوض حول وقف النار مع مجموعات سورية معارضة.

– الخارجية القطرية دعت مواطنيها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه.

25/2

– اعتصام لناشطي حملة بدنا نحاسب امام التفتيش المركزي، ونصب خيمة أمامه.

– الخارجية الروسية: موسكو لا تدعم الأسد إنما تشاطره هدف القضاء على الإرهاب.

26/2

– اعتصام لأهالي العسكريين المخطوفين أمام كازينو لبنان.

– الحكم على فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بفضل شاكر، بالاعتقال 5 سنوات وتجريده من حقوقه المدنية.

– ناسا: إكتشاف كوكب قزم جديد في المنظومة الشمسية.

27/2

– القاء قنبلة في مخيم عين الحلوة، وتضارب واستخدام سكاكين بين فلسطينيين في مخيم الجليل.

– وفاة 125 شخصا بالحمى الصفراء في انغولا.

– الجيش الروسي اكد وقف عمليات القصف في سوريا تطبيقا لوقف اطلاق النار.

– 9 قتلى و13 جريحا في اعتداء انتحاري قرب وزارة الدفاع في كابول.

– احتجاجات في المشرفية والغبيري على تقليد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في برنامج تلفزيوني.

28/2

– القاء قنابل في مخيم عين الحلوة.

– خلوة فتقا ال 12 للقاء سيدة الجبل تبحث الخيارات المسيحية واللبنانية في ظل ازمة المنطقة.

– البابا فرنسيس يدعو الاوروبيين الى توزيع منصف لاعباء المهاجرين.

– الراعي من روما: بتعطيل الرئاسة تكمن خطيئة الانانية والكبرياء والمصالح الخاصة

– اعتصام لطلاب الكتائب بعنوان “لبنان مش مزبلة” امام السراي الحكومي.

29/2

– مدفعية الجيش قصفت تحركات للمسلحين في جرود رأس بعلبك.

1/3

– طوافتان عسكريتان سوريتان حلقتا فوق الحدود اللبنانية السورية.

– جرافتان اسرائيليتان قامتا باعمال جرف في محلة زبدين في خراج كفرشوبا.

– اكثر من 131 الف مهاجر وصلوا الى اوروبا عبر المتوسط عام 2016.

– وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز في لبنان ويدعو الى انتخاب رئيس: مستعدون لتقديم المساعدة في ملف النفايات.

2/3

– دول مجلس التعاون الخليجي قررت اعتبار حزب الله منظمة ارهابية.

– ارجاء الجلسة ال36 لانتخاب رئيس الجمهورية.

3/3

– تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من وزير الدفاع اخبارا تقدم به الرئيس ميشال سليمان ضد بيار رفول لاتهامه في مقابلتين اعلاميتين في اذار وتشرين الاول 2015 بتهريب شاكر العبسي، وطلب في الاخبار اجراء التحقيق.

– الرئيس تمام سلام في مجلس الوزراء: إذا لم نعالج النفايات فلا مبرر لوجود الحكومة.

3/3

– الرئيس سعد الحريري: اذا لم يكن لدينا رئيس للجمهورية وحكومة جديدة فإن لبنان لن يستطيع الاستمرار في مواجهة التحديات.

4/3

– 16 قتيلا في اعتداء مسلح على دار للعجزة في عدن.

– الخارجية التونسية: مجلس وزراء الداخلية العرب لم يصنف حزب الله تنظيما ارهابيا.

5/3

– اعتصام لحملة بدنا نحاسب امام التفتيش المركزي وتوزيع بيانات احتجاجا على ما اسموه “تقاعس التفتيش المركزي في محاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام”.

– 9 ميداليات للبنان في اليوم الأول لبطولة آسيا للأولاد بالتزلج.

6/3

– فرق الجيش أنقذت مشاة فقدوا بين ثلوج جبل المكمل.

7/3

– وفاة المبرمج الاميركي ري توملينسون مخترع البريد الالكتروني.

– العثور على جثة قيادي داعشي في جرود عرسال مصابة بطلق ناري في الرأس.

– فوز لبنان برئاسة المنظمة العربية للمحامين الشباب.

– واشنطن وسيول بدأتا مناوراتهما العسكرية وبيونغ يانغ هددت بهجوم نووي عشوائي.

– توقيف ذابح الجندي الشهيد عباس مدلج.

8/3

– البيت الابيض: نتانياهو رفض لقاء اوباما.

– الحرس الثوري الإيراني اختبر إطلاق صواريخ باليستية.

– قطع الطريق في الفنار بأكياس النفايات احتجاجا على تراكمها في شوارع المنطقة.

9/3

– الجولة ال16 لهيئة الحوار الوطني.

– ايران اطلقت صاروخين بالستيين في تجربة جديدة.

– تدريبات عسكرية لبنانية أميركية في كفرفالوس.

– قنابل دخانية ألقتها دورية معادية قبالة كفركلا.

– شبان من الحراك المدني حاولوا إزالة السياج في محيط السراي.

10/3

– شهيد للجيش خلال هجوم على موقع لداعش في جرود القاع، ومقتل 5 ارهابيين.

– الوزير جبران باسيل مثل لبنان في أعمال دورة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة برئاسة البحرين.

– تعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة العربية

– العثور على جثتي كويتيين مقتولين في غرفة لعمال مطعم “لاريدو” في الكحالة

– اعتصام للمجتمع المدني ضد المرآب في طرابلس ومطالبة بخطة شاملة.

11/3

– توقيف المشتبه بهما في قتل الكويتيين.

– وزير الخارجية جبران باسيل من القاهرة: تحفظ لبنان على وصف حزب الله بالارهابي لعدم توافق القرار مع المعاهدة العربية لمكافحة الارهاب.

– الجامعة العربية اعلنت “حزب الله اللبناني مجموعة ارهابية” وسط تحفظ من لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر.

13/3

– العثور على جثة متفحمة في سهل بلدة الحمودية في البقاع.

– مجلس الوزراء بحث أزمة النفايات: الفرز من المصدر واستحداث مطامر ومراكز معالجة مع حوافز للبلديات.

– مظاهرة للحراك المدني في ساحة رياض الصلح.

– عدد كبير من القتلى والجرحى في انفجار في انقرة.

– هجوم ارهابي يستهدف رواد مطاعم في ساحل العاج بينهم لبنانيون.

14/3

– رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد عون في ذكرى 14 آذار: الابواب تشرعت اليوم لكل انواع الحلول ولن نسمح بالتمديد للوضع المستمر منذ 1999

– رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في ذكرى “14 آذار”: لم يحقق أي انجاز من انجازات ثورة الارز الا خروج السوري.

15/3

– الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: القوى الإقليمية استغلت النزاع السوري لتصفية حساباتها.

– وصول الدفعة الأولى من المقاتلات الروسية العائدة من سوريا الى قاعدة فورونيج.

– المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي في لبنان.

– تشيكيا تتهم تركيا بابتزاز الاتحاد الاوروبي في مسألة اللاجئين.

– كشف جهاز تجسس مجهز بلاقط قبالة مركبا.

17/3

– وفاة المفكر والمترجم العربي جورج طرابيشي.

– الصحة العالمية:انتهاء وباء ايبولا في سيراليون وتوقف انتشاره في غرب افريقيا.

18/3

– وزارة الدفاع الروسية: 20 الى 25 غارة في اليوم دعما للجيش السوري في تدمر.

– استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية اثر محاولته طعن جندي.

19/3

– 62 قتيلا في تحطم طائرة لفلاي دبي جنوب روسيا

– قتلى وجرحى بعملية انتحارية في اسطنبول.

20/3

– وزير البيئة: رفع 8 آلاف طن من النفايات في غضون 24 ساعة.

– انقاذ نحو 600 مهاجر ووفاة 5 اخرين قبالة الساحل الليبي.

21/3

– الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: اي عدوان على لبنان سيحملنا على خوض الحرب بلا سقف ولا خطوط حمراء.

– اعتصام لبدنا نحاسب أمام سوكلين واشكال بين المتظاهرين وعدد من الموظفين.

– اعتصام لأهالي العسكريين المخطوفين في عرسال.

22/3

– الجيش عثر في مسجد الجهاد في باب التبانة على حقيبة قنابل يدوية.

– الرئيس باراك أوباما في كوبا.

– قتلى وجرحى في اعتداء ارهابي في بلجيكا.

23/3

– الجيش: مقتل جندي فار بعدما القى قنبلة واطلق النار على قوة من الجيش.

– ارجاء الجلسة ال37 لانتخاب رئيس الجمهورية.

24/3

– بان كي مون في لبنان.

– انفجار عبوة ناسفة استهدفت الجيش في وادي عطا واستشهاد أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين.

– وفاة أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف.

25/3

– بان كي مون: لبنان يستضيف السوريين موقتا والمجتمع الدولي سيدعمهم وهدفنا ليس توطينهم في أي مكان بل عودتهم إلى بلادهم بسلام

– اطلاق نار كثيف مصدره الجانب السوري باتجاه قرية في وادي خالد.

– توقيف شخص في معربون معه 15 مسدسا وقطعة أثرية بنصف مليون دولار.

– قتلى في تفجير انتحاري في ملعب رياضي جنوب بغداد.

– وقفة احتجاجية على شاطئ كوستابرافا رفضا لمكب النفايات.

26/3

– وقفة رمزية أمام سفارة بلجيكا تضامنا مع أهالي ضحايا التفجيرات والكلمات طالبت المجتمع الدولي باتخاذ قرار ضد الارهاب.

– إضاءة صخرة الروشة بالعلمين البلجيكي واللبناني تضامنا مع ضحايا اعتداءات بروكسل.

28/3

– اغلاق البيت الأبيض ومقر الكونغرس بعد إطلاق نار في مبنى الكابيتول واعتقال المسبب.

– معارك عنيفة بين النصرة وداعش في جرود السلسلة الشرقية وعلى الحدود ولبنانيان بين القتلى.

29/3

– الرئيس سعد الحريري وصل الى موسكو.

– حركة لدوريات العدو من محور الغجر حتى وادي العسل وسط تحليق استطلاعي.

30/3

– وصول وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند الى بيروت.

– الرئيس السوري بشارالاسد: الحرب في سوريا خلفت دمارا بقيمة 200 مليار دولار .

– الرئيس سعد الحريري بعد لقائه لافروف: بلدنا ومؤسساته يمران في مرحلة صعبة جدا.

31/3

– وفاة المهندسة المعمارية العراقية – البريطانية زها حديد اثر ازمة قلبية في ميامي.

– صدامات بين المتظاهرين والشرطة في باريس خلال احتجاجات على مشروع تعديل قانون العمل.

– الجيش تسلم 3 طوافات عسكرية اميركية.

– وفاة الأديب المجري الحاصل على نوبل إيمري كيرتيش.

1/4

– قتيل وعدد من الجرحى باشتباكات مسائية في مخيم عين الحلوة.

– أشخاص اقتحموا مكتب صحيفة الشرق الأوسط في برج الغزال الاشرفية وحطموا محتوياته.

– الرئيس سعد الحريري التقى بوتين في الكرملين.

– فيروس اتش 1 ن 1 ينتشر في البرازيل قبل 4 أشهر من الاولمبياد.

– الأمن العام أوقف شبكة تابعة لداعش تجند قاصرين لاعمال ارهابية.

2/4

– قتلى وجرحى في اشتباكات في مخيم عين الحلوة.

3/4

– تثبيت وقف اطلاق النار في عين الحلوة.

4/4

– البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي مفتتحا القمة الروحية في بكركي: التحديات تقتضي منا ان نلتقي ونفكر معا ليس فقط لخدمة كنائسنا انما لخدمة شعوب المنطقة.

– وصول اول دفعة لاجئين من تركيا الى المانيا.

5/4

– فيتنام سجلت أول حالتي إصابة بفيروس زيكا.

– انفجار قنبلة يدوية في مخيم عين الحلوة.

6/4

– قرار لنايل سات بوقف بث قناة المنار على القمر الصناعي.

– الدفاع المدني السعودي: قتيلان على الحدود بنيران يمنية.

– اقفال مكاتب الاونروا في صيدا وعين الحلوه والميه وميه

7/4

– اصابة عنصر من دورية لقوى الامن أثناء دهم منزل احد المطلوبين في خربة داود.

– تشيكيا ألغت برنامجا لتوطين عراقيين مسيحيين.

– العثور على نسخة من أعمال شكسبير في جزيرة اسكوتلندية.

8/4

– اتفاق مصري – سعودي على تشييد جسر بين البلدين.

– اعتصام للقاء النقابي التشاوري ضد الفساد في رياض الصلح.

– اعتصام لأهالي الموقوفين الاسلاميين في باحة مسجد الزعتري صيدا للمطالبة باطلاقهم.

– السجن 13 سنة لميشال سماحة وتجريده من حقوقه المدنية.

10/4

– رفع صليب بارتفاع 13 مترا على احدى تلال صغار البترونية

– بدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في هيروشيما.

– 11/4

– وزير الدفاع الفرنسي في بغداد للبحث في الحرب ضد داعش.

– رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ترأس اجتماع أمنيا خصص للانترنت غير الشرعي حرب: توقيف 4 وبلاغ في حق خامس ولن نسمح بلفلفة القضية.

– انفجارات امام مركز للشرطة في جنوب روسيا.

12/4

– جلسة الحوار بين حزب الله” و”تيار المستقبل”.

– الاتحاد الاوروبي جدد عقوباته ضد شخصيات ايرانية.

– مقتل مسؤول حركة فتح في صيدا فتحي زيدان بعبوة.

13/4

– رئيس مجلس الوزراء تمام سلام شارك في اسطنبول في قمة منظمة التعاون الاسلامي.

– جمارك المطار ضبطت 31 كلغ من الكوكايين وأوقفت مهربها.

14/4

– رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في قمة منظمة التعاون الإسلامي ال13: لبنان يرفض توطين النازحين ونؤكد وقوفنا إلى جانب الإجماع العربي.

– اعتصام لاطفال فلسطينيين عند الحدود مع فلسطين رفضا لاجراءات الاونروا.

15/4

– الجيش: القبض على مواطن لمهاجمته مراكز الجيش في عرسال في آب 2014.

– قوى الامن: توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرم ترويج المخدرات داخل أحد الفنادق في طبرجا.

16/4

– الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في لبنان ويعلن ان المساعدات للاجئين في لبنان ستصل إلى 50 مليون يورو هذه السنة و100 مليون يورو في السنوات الثلاث المقبلة.

17/4

– مقاتلة روسية اعترضت طائرة عسكرية اميركية فوق البلطيق.

– مجلس الوزراء الاسرائيلي ينعقد للمرة الاولى في الجولان.

18/4

– اصابة 15 شخصا بانفجار حافلة فارغة في القدس كانوا في حافلة مجاورة.

– خطف 3 سوريين ولبناني في مرتفعات جبل الشيخ ومصادرة قطيعهم.

19/4

– اعتصام أمام الاسكوا استنكارا لاستهداف وقصف الأطفال في كفريا والفوعة

– إصابة مواطنة في الرامة وادي خالد بطلق ناري في كتفها مصدره الجانب السوري.

20/4

– انعقاد جلسة الحوار ال17 في عين التينة.

– لقاء بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الاميركي باراك أوباما في الرياض.

21/4

– قمة بين الرئيس الاميركي باراك اوباما وقادة دول الخليج في الرياض.

– الصليب الاحمر الدولي أعلن عن ادخال اكبر قافلة مساعدات الى مدينة الرستن.

– افتتاح الحديقة العامة في صيدا مكان مكب النفايات.

22/4

– انفجار عبوة تحت سيارة كاتب عدل في الهرمل.

– الرئيس تمام سلام شارك في نيويورك في ابرام اتفاق حول المناخ.

– قتلى في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في بغداد تبناه داعش.

23/4

– احتراق سيارات وتضرر منازل في اشتباكات في الليلكي بين افراد من عائلة زعيتر.

25/4

اشكال في الجامعة الاميركية في بيروت في ذكرى بشير الجميل.

26/4

– تسجيل 35 حالة تسمم غذائي جديدة القيطع في عكار، ووزارة الصحة فتحت تحقيقا.

– اضراب الاساتذة المتعاقدين.

27/4

– المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود كشف في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” عن توقيف 7 اشخاص في ملف الانترنت، واصدار بلاغات بحث وتحر في حق 4 آخرين.

– انتحارية فجرت نفسها في موقع تاريخي في مدينة بورصة شمال غرب تركيا.

28/4

– قوة من الجيش هاجمت مركزا قياديا لداعش في أطراف عرسال، وقتلت أمير داعش في منطقة عرسال، وأوقفت المسؤول الأمني لداعش في المنطقة.

29/4

– الرئيس سعد الحريري التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

30/4

– التيار الصدري تظاهر في المنطقة الخضراء، واقتحم البرلمان احتجاجا على فقدان النصاب وعدم إعطاء الحكومة الجديدة الثقة.

– وصول الشعلة المقدسة من قبر المسيح الى منيارة عكار.

– اشتباك مسلح بين عائلتين في الشويفات.

1/5

– اشتباكات مسلحة في حي الشراونة في عكار.

– انفجار سيارة مفخخة في غازي عنتاب في تركيا.

2/5

النائب السابقة نهاد سعيد في ذمة الله.

3/5

– اعلان افتتاح أول خط جوي بين لبنان وزوريخ.

4/5

– وزير الثقافة ريمون عريجي أطلق المتحف اللبناني الافتراضي للفن الحديث.

5/5

– وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أطلق العمل بتطبيق قانون استعادة الجنسية.

– وزارة الداخلية السعودية أعلنت ان “قوات الامن دهمت مخبأ خلية ارهابية قرب مكة المكرمة في عملية اسفرت عن مقتل عناصر الخلية الاربعة”.

– غارات جوية جديدة اسرائيلية استهدفت قواعد لحركة حماس في قطاع غزة.

6/5

– تمرد داخل سجن القبة.

– رفع أكبر علم لبناني لمناسبة ذكرى الشهداء.

– الممثل علي دياب في ذمة الله.

7/5

– تفكيك عبوة ناسفة زنة 4 كلغ عند مستديرة سعدنايل.

– البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في فرنسا.

8/5

– انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل.

9/5

– روسيا والولايات المتحدة، أعلنتا “مضاعفة جهودهما من اجل التوصل الى تسوية سياسية للنزاع في سوريا وتوسيع نطاق وقف الاعمال القتالية، الذي دخل حيز التنفيذ في بعض المناطق السورية في 27 شباط، ليشمل جميع انحاء البلاد”.

10/5

– جلسة حوار بين “المستقبل” و”حزب الله”.

– تفجير استهدف الشرطة في دياربكر.

11/5

– سلسلة تفجيرات في العراق أوقعت أكثر من 200 قتيل وجريح.

12/5

– 3 سيارات مفخخة استهدفت الجيش في جنوب شرق اليمن.

– اعتصام لمياومي كهرباء لبنان في كورنيش النهر.

13/5

– حزب الله نعى مصطفى بدر الدين.

– 3 قنابل يدوية استهدفت مركزا للحزب الديموقراطي في حاصبيا ومسؤول الحزب ومنزل منتم الى الحزب التقدمي الاشتراكي.

– لبنان رئيسا للدورة ال34 للفاو.

– مقتل 16 شخصا في هجوم مسلح تلاه تفجير انتحاري شمال بغداد.

14/5

– إشكال وإطلاق نار في حي الشراونة في بعلبك.

15/5

– انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، واشكالات في عدد من المراكز أوقعت جرحى.

16/5

– الدبلوماسي والسياسي والمفكر والكاتب العربي الدكتور كلوفيس مقصود في ذمة الله.

17/5

– وزيرة الخارجية الارجنتينية سوزانا مابيل مالكورا في لبنان.

– الرئيس تمام سلام تسلم رسالة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تؤكد التزام مساعدة لبنان في ملف النازحين.

– الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استقبل الرئيس سعد الحريري في قصر الايليزيه.

لبنان يترأس الدورة ال 39 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

18/5

– التئام طاولة الحوار في جولتها ال 18.

– النائب وليد جنبلاط في الكويت ويلتقي اميرها وكبار المسؤولين.

19/5

– عمل ارهابي استهدف طائرة مصرية كانت في رحلة بين باريس والقاهرة.

– البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في جنوب افريقيا في زيارة راعوية.

– الامم المتحدة نفت نفيا قاطعا أي اتجاه لديها الى حمل لبنان على تجنيس اللاجئين السوريين أو توطينهم.

20/5

– إنجاز لبناني جديد في حقل الاتصالات: محطات ال LTE صممها وطورها مهندسون في شركة “كليوس” اللبنانية، وقيام أول مصنع في الشرق الاوسط للـ Microwave Links، والذي تنتجه شركة Spectronite في لبنان، ويضاهي بصناعته أهم الصناعات العالمية في هذا المجال.

– السلطات العراقية أعلنت حظر التجول في بغداد.

21/5

– تفكيك قنبلة صوتية في مخيم عين الحلوة.

22/5

– فوز النائب أمل حكمت ابو زيد في الانتخابات الفرعية في قضاء جزين.

– المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.

23/5

– الرئيس الاميركي باراك اوباما اكد مقتل زعيم طالبان افغانستان الملا منصور في غارة اميركية.

– الجمارك ضبطت في المطار ألف كيلو من مسحوق يستعمل في صناعة الكبتاغون.

– قتلى في تفجيرين في عدن.

– الرئيس تمام سلام خلال مشاركته في القمة العالمية الانسانية في اسطنبول: متمسكون بمبدأ ان لبنان ليس بلدا للتوطين.

24/5

– تعرض فريق الmtv لمكمن مسلح في منطقة حزين البقاعية.

25/5

– دخول الشغور الرئاسي سنته الثالثة.

26/5

– مقتل 20 الى 30 مهاجرا في حادث غرق قبالة ليبيا.

– قطع طرق في طرابلس وبحنين احتجاجا على وفاة السجين فادي عكوش في سجن روميه.

27/5

– اوباما يزور هيروشيما بعد 71 عاما على القاء القنبلة الذرية.

28/5

– شبان اقتحموا محطة كهرباء في بعلبك وحطموا محتويات غرفة الحراسة.

29/5

– انطلاق الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الشمال.

– تتويج ريال مدريد للمرة 11 بطلا لاوروبا.

– انقاذ مهاجرين في بحر المانش قبالة السواحل البريطانية.

30/5

– المياومون أقفلوا أبواب مؤسسة الكهرباء.

– مقتل 3 أشخاص جراء الفيضانات العارمة جنوب غرب ألمانيا.

– أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التقى الرئيس سعد الحريري.

31/5

– الجيش تسلم شاحنات هندسية هبة من كورية الجنوبية

– اصابة شخصين بانفجار قنبلة يدوية في الزاهرية طرابلس

– تقرير دولي أعلن “خضوع اكثر من 45 مليون شخص حول العالم لنوع حديث من العبودية، ثلثاهما في منطقة اسيا والميط الهادئ”، كاشفا عن “انتشار فاق التوقعات لهذه الآفة”.

– إصابة مواطن برصاصة في قدمه اثر خلاف على افضلية مرور في جونية.

– جلسة الحوار ال29 بين حزب الله والمستقبل.

– اعتصام في طرابلس للمطالبة بالافراج عن الناشط الحقوقي نبيل الحلبي.

1/6

– جيش العدو ركز خيمة عسكرية في الجزء المحتل من مزرعة بسطرة.

2/6

– مقتل إرهابي والقبض على ثلاثة آخرين في عمليات استباقية للجيش في عكار.

– ارجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

– عناصر إسرائيلية معادية أطلقت رشقات بإتجاه أحد الرعاة في كفرشوبا.

– العثور على قنبلتين يدويتين امام كنيسة مار جرجس في روم.

3/6

– حركة دوريات لجيش العدو على طول الخط الحدودي.

– إصابة شخص بإنفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ في مخيم عين الحلوة.

– اشكال في ملعب غزير يوقف مباراة الحكمة والرياضي في كرة السلة.

4/6

– اصابة مواطن برصاصة طائشة في بريتال واعتصام مساء رفضا لاطلاق الرصاص في المناسبات.

– الجيش عثر على اسلحة واحزمة ناسفة في مزرعة في مجدل عنجر.

5/6

– عملية تمشيط إسرائيلية بموازاة السياج الحدودي من العباسية حتى المطلة.

7/6

– قوة مشاة اسرائيلية معادية خطفت قطيعا للماعز من غربي شبعا.

8/6

– القاء قنبلة في مخيم عين الحلوة.

– الجيش: 2,5 طن من الكوكايين وحبوب الكابتاغون وحشيشة الكيف ضبطت داخل مركب قبالة صيدا

9/6

– تحصينات معادية عند الاطراف الغربية لمزارع شبعا المحتلة.

– توقيف احد المسؤولين الاعلاميين في لواء احرار الشام في بعلبك.

– زلزال بقوة 6,2 درجات تحت البحر في اندونيسيا.

– وقفة امام وزارة الداخلية للمطالبة بوضع حد للسلاح المتفلت.

10/6

– برنامج الاغذية العالمي أوصل مساعدات للأسر في داريا.

– الغاء 120 الف وظيفة في بريطانيا بين 2014 و2016 بسبب تراجع النفط.

12/6

– عبوة ناسفة استهدفت بنك لبنان والمهجر في فردان.

– اغلاق مطار دبي لاكثر من ساعة بسبب طائرة بدون طيار.

– مقتل 20 واصابة 42 في اطلاق نار في ملهى في فلوريدا.

13/6

– دوريات لجيش العدو الاسرائيلي عند اطراف مزارع شبعا.

– حرس الحدود السعودي اعترضوا 122 مهاجرا من افريقيا بحرا.

14/6

– مقتل شرطي وصديقته قرب باريس على يد رجل اعلن ولاءه لتنظيم الدولة الاسلامية.

– الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب ممثل فيجي رئيسا لدورتها ال 71.

– قوات العدو الاسرائيلي تتابع بناء ساتر ترابي في موقع الحماري الحدودي.

– وفاة 17 يمنيا وإصابة 1300 بسبب وباء حمى الضنك في محافظة شبوه.

15/6

– الرئيس الاميركي باراك اوباما استقبل الدالاي لاما في البيت الابيض.

– الامم المتحدة اكدت نزوح 80 الف سوداني من دارفور.

– سوريا دانت تواجد قوات خاصة فرنسية وألمانية على أراضيها

-اتهام موظفة ايرانية بريطانية موقوفة في ايران بالعمل على قلب النظام.

– اشكال تطور إلى تضارب بالأيدي بين معترضين على نقل المستشفى المصري الى حرش بيروت وأهالي المنطقة.

16/6

– روسيا اعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة 48 ساعة في حلب.

– ايران قدمت شكوى الى محكمة العدل العليا بشأن اموالها المجمدة في الولايات المتحدة.

– حرس الثورة الايرانية: مقتل 12 ارهابيا و3 عسكريين في صدامات قرب الحدود العراقية.

17/6

– ضبط 90 الف دولار اميركي مزيفة في المطار مع مسافر روسي.

– جريحان باطلاق نار اثر اشكال بين 3 اشخاص في الهرمل.

– مقتل معاون أول في الأمن الداخلي بإطلاق نار في جديدة القيطع.

– مقتل 15 من عناصر الامن الأكراد في هجوم لداعش على بلدة في شمال بغداد

– رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن رسميا تحرير الفلوجة من داعش.

18/6

– السجن المؤبد للرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر.

19/6

– اتفاق بين ايران وشركة تصنيع الطائرات الاميركية بوينغ لشراء مئة طائرة.

20/6

– إمراة رئيسة لبلدية روما للمرة الاولى في تاريخ ايطاليا.

– ارتفاع درجات الحرارة تسبب بانفجار محطة لتعبئة الغاز في برقايل.

– اردني فر من خاطفيه في بعلبك.

– الداخلية البحرينية: اسقاط الجنسية عن المرجع الديني الشيعي الشيخ عيسى قاسم.

21/6

– مقتل 6 جنود أردنيين وإصابة 14 على الأقل في هجوم بسيارة ملغومة على الحدود مع سوريا.

22/6

– كوريا الشمالية اطلقت صاروخين متوسطي المدى.

23/6

– إصابة بين 20 و50 شخصا في إطلاق نار في صالة سينما في فيرنهايم بألمانيا.

– الجيش قصف سيارة بداخلها مسلحون بين جرود عرسال ورأس بعلبك.

– اشتباكات عنيفة بين داعش والنصرة في جرود عرسال وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

24/6

– بريطانيا خارج الاتحاد الاوروبي وتراجع كبير في بورصات باريس ولندن وفرانكفورت. – الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: قانون العقوبات الاميركية لا أثر ماديا له على حزب الله ولا يقدم ولا يؤخر ولا يضرنا.

– البابا فرنسيس ندد امام رئيس ارمينيا بتعرض الارمن للابادة.

27/6

– سقوط شهداء في سلسلة تفجيرات استهدفت القاع.

28/6

– اصابة 8 أشخاص في هجوم بقنبلة على حانة في ماليزيا.

– تركيا اعلنت استعدادها لدفع تعويضات لروسيا عن المقاتلة التي اسقطت على الحدود السورية.

– تركيا وقعت اتفاق إعادة العلاقات مع إسرائيل.

– قتلى بهجوم انتحاري بحزام ناسف في داخل مسجد في العراق

– تعميم لبعض البلديات بحظر التجول للسوريين بدءا من ال7 مساء.

– قتلى في انفجارين استهدفا مطار اتاتورك.

29/6

– ايران ألغت الرحلات الجوية إلى مطار أتاتورك.

– هزة ارضية قوتها 4 درجات موقعها دير القمر.

30/6

– الجيش احبط عمليتين ارهابيتين لاستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان.

– مقتل 81 مدنيا بانفجار قرب مقديشو

– اعتراض دورية من الأمن الداخلي في بعلبك وتهريب سجين

– داعش في سيناء تبنت قتل القس موسى رفائيل في العريش.

1/7

– كشف عملية تزوير في أحد مراكز المكانيك: 3281 ايصالا وهميا مدفوعا على الكومبيوتر لم يدخل الخزينة.

– الاتحاد الاوروبي مدد العقوبات على روسيا 6 أشهر وموسكو اعتبرت القرار عبثيا وغير شرعي.

– مجلس البحوث العلمية: انتشار أنواع أسماك غازية تحوي وتفرز مواد سامة على طول الشاطئ.

2/7

– استدراج مواطن من جونيه الى بعلبك وطلب فدية مالية ب80 الف دولار.

قتلى باطلاق نار في مقهى في صربيا.

3/7

أكثر من 119 قتيلا في انفجار تبناه داعش في بغداد.

4/7

– اسرائيل تقصف موقعين عسكريين سوريين بعد اطلاق نار في الجولان .

– انتحاري فجر نفسه قرب مسجد في القطيف، واخر فجر نفسه قرب مقر أمني عند الحرم النبوي في المدينة المنورة.

5/7

– الأمم المتحدة: 30 الف مقاتل ارهابي اجنبي في سوريا والعراق.

6/7

– تضارب بالعصي واطلاق نار في جرد عكار على خلفية الانتخابات البلدية.

– مسلحون قتلوا لبنانيا من آل الحجيري في عرسال.

7/7

– عملية تمشيط اسرائيلية بمحاذاة الخط الحدودي غربي شبعا.

– قتيلان بانفجار في مصنع بتروكيمياويات في ماهشهر الإيرانية.

– مصدر ديبلوماسي فرنسي: السعودية وإيران لا تعارضان من الناحية المبدئية الحل السياسي في لبنان.

– مقتل 3 شرطيين اميركيين واصابة 7 آخرين برصاص قناصين في دالاس.

10/7

– محاولة اغتيال القيادي في فتح عبد سلطان في مخيم المية ومية وسقوط جريح.

11/7

– المحكمة الدولية: غرفة الاستئناف قررت إنهاء الإجراءات بحق بدر الدين لان أدلة كافية قدمت أمام غرفة الدرجة الأولى لإثبات وفاته.

– الصحافي ايلي صليبي في ذمة الله.

12/7

– وزير الخارجية الفرنسي جان ماركايرولت في لبنان: ليتحمل كل طرف مسؤوليته والحل السياسي لن يتحقق الا في إطار الحوار بين اللبنانيين.

13/7

– ارجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

– الولايات المتحدة أعلنت انها ستستقبل 10 الاف لاجىء سوري خلال السنة المالية الحالية.

– الداخلية البلجيكية: 457 بلجيكيا هم بين المقاتلين الاجانب في سوريا والعراق.

14/7

– اجلاء ثلاثة الاف شخص من مخيمات صيفية في جنوب فرنسا بعد حريق.

15/7

– اكثر من 100 قتيل في نيس دهسا بشاحنة في اعتداء خلال احتفالات العيد الوطني.

– محاولة انقلاب في تركيا

16/7

– الجيش قصف بشكل عنيف مواقع للمسلحين في جرود رأس بعلبك ووادي رافق.

– دوريات مكثفة لجيش العدو بين موقعي رمثا والعلم.

17/7

– إصابة 31 شخصا بأعراض تسمم في منطقة إقليم الخروب.

– إطلاق نار وقذائف في إشكال في حي الشراونة وإصابة شخصين سوريين.

18/7

– السويد قررت فتح سفارتها في بيروت على ان تتمتع بصلاحية شاملة مع نهاية هذا العام.

– مزارعو التفاح في اللبوة قطعوا الطريق الدولية احتجاجا على تدني الاسعار

19/7

– وزير الصحة وائل أبو فاعور اعلن عن مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين.

– توتر محدود في عين الحلوة بعد اغتيال البحتي.

– 100 مليون يورو من المانيا لدعم عمل برنامج الأغذية العالمي في لبنان.

– جلسة الحوار الـ 29 بين حزب الله والمستقبل.

– الخارجية السورية: الطيران الحربي الفرنسي ارتكب مجزرة دموية في طوخان الكبرى.

20/7

– انقاذ اكثر من 3200 مهاجر في البحر المتوسط.

– الجيش التركي قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق لاول مرة منذ الانقلاب الفاشل.

– اعتصام للمياومين ونصب خيمة امام مكتب حايك بعد رفضه الاستجابة لمطالبهم

– الاشتباه بحقيبة في الشياح تبين انها تحتوي على مماشط أم 16 وذخائر

21/7

– اعتصام للمياومين في شركة الكهرباء.

– الجيش طوق باخرة آتية من تركيا في مرفأ طرابلس.

22/7

– الشرطة الالمانية: العديد من القتلى جراء اطلاق النار في ميونيخ.

23/7

– توقيف ناشط بتهريب كبتاغون إلى الخليج نتيجة تنسيق أمني لبناني سعودي.

24/7

– الرئيس تمام سلام الى موريتانيا للمشاركة في اعمال القمة العربية.

– 12 قتيلا على الاقل في هجوم انتحاري في بغداد.

– احد اكبر ارهابيي جبهة النصرة في قبضة الجيش.

25/7

– اخلاء سبيل النائب السابق حسن يعقوب

– رئيس الحكومة تمام سلام اقترح في القمة العربية في نواكشوط تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين داخل الأراضي السورية، وإقناع المجتمع الدولي بها.

– الداخلية السعودية اعلنت مقتل 5 من حرس الحدود في مواجهات مع عناصر معادية في نجران.

26/7

– اضراب واعتصام للمياومين.

– ذبح كاهن داخل كنيسة في فرنسا وداعش تبنى العملية.

– دراسة لاتحاد المصارف العربية: 10 مصارف لبنانية بين 85 مصرفا عربيا ضمن الألف الأكبر عالميا.

27/7

– تكليف وزير الزراعة أكرم شهيب برئاسة لجنة النفايات.

– تفجيران في القامشلي ودمشق.

28/7

– الإدعاء على ضباط وعناصر في قوى الأمن بجرم عدم تنظيم محاضر ضبط بحق اصحاب الانترنت غير الشرعي.

– الرئيس السوري أصدر مرسوما لمنح عفو عن كل من حمل السلاح وبادر الى تسليم نفسه.

– فرنسا وبريطانيا دعتا دمشق وحلفاءها الى رفع فوري للحصار عن حلب.

29/7

– النائب سليمان فرنجيه اعلن من عين التينة أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي.

– 3 قتلى منهم مندوب للحلف الأطلسي بانفجار ذخائر في اوكرانيا

30/7

– نقل المياوم ربيع الصايغ الى المستشفى بعد اضرابه عن الطعام.

– بدنا نحاسب نصبت خيما في رياض الصلح حتى انتهاء جلسات الحوار.

31/7

– اعتصام لاهالي العسكريين المخطوفين امام ساحة رياض الصلح.

– مقتل ضابط و6 جنود سعوديين اثر محاولة تسلل يمنية.

– إحباط محاولة تهريب مئات آلاف حبوب الكبتاغون إلى الخارج عبر توضيبها داخل بطاطا بلاستيكية.

1/8

– احباط عملية تهريب أكثر من 800 ألف حبة كبتاغون وتوقيف المهربين

– النائب طلال ارسلان رئيسا للحزب الديموقراطي بالتزكية.

2/8

– بدء ثلاثية الحوار الوطني.

– رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي في بيروت.

– المنظمة العالمية للهجرة: اكثر من 4000 مهاجر ولاجئ لقوا حتفهم منذ بداية السنة.

3/8

– السفارة البريطانية أعلنت عن 60 مليون جنيه استرليني لدعم برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان.

4/8

– سقوط 10 جرحى في اشكال خلال مباراة في كرة القدم بين فريقي حاروف والدوير.

– جرحى في اشتباك بين عائلتين في بعلبك.

– عملية نوعية للجيش في وادي عطا وتوقيف لبنانيين وسوريين من الرؤوس المدبرة في داعش توفي احدهم

5/8

– انطلاق الالعاب الاولومبية في استاد ماركانا في ريو دو جينيرو في البرازيل.

6/8

– البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي دشن كنيسة سيدة الدر المارونية في المختارة بعد اعادة ترميمها من قبل النائب وليد جنبلاط، لمناسبة الذكرى 15 لمصالحة الجبل.

7/8

– اعدام عالم نووي ايراني ادين بالتجسس لحساب الولايات المتحدة.

8/8

– ارجاء الجلسة ال43 لانتخاب رئيس للجمهورية.

9/8

– لقاء تاريخي بين الرئيسين الروسي والتركي في سانت بطرسبرغ.

– الجيش تسلم شحنة مساعدات عسكرية اميركية بقيمة 50 مليون دولار.

10/8

– مروحية تابعة للجيش تدمر موقعا لجبهة النصرة في جرود عرسال.

11/8

– احتراق باخرة في ميناء طرابلس.

– برلماني روسي: روسيا ستحول مطار حميميم في سوريا الى قاعدة جوية دائمة

– ناشطون كتائبيون تجمعوا قبالة فوروم دو بيروت احتجاجا على ردم البحر بالنفايات.

12/8

– انتخاب الاباتي نعمة الله الهاشم رئيسا عاما للرهبانية المارونية.

– السعودية أعلنت انها منعت ولبنان 3 نساء من الالتحاق بالمتطرفين في سوريا.

13/8

– الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من بنت جبيل: ملتزمون بعون رئيسا وبري مرشحنا لمجلس النواب ومنفتحون في ما يتعلق برئاسة الحكومة المقبلة بعد انتخاب الرئيس.

14/8

– الجيش: زوارق معادية ألقت 3 عبوات متفجرة داخل المياه الاقليمية

– سقوط جريحين اثناء محاولتهما اهماد حريق غابات جبل الحصين في عكار وتوجيه نداء للمؤسسة العسكرية بارسال طوافات.

15/8

– الخبير العسكري فجر القنبلة التي عثر عليها عند مدخل بلدة أكروم

– وزير خارجية مصر سامح شكري في بيروت.

16/8

– سقوط عدد من جنود الاحتلال الاسرائيلي إثر انزلاق ناقلة جند اسرائيلية في السابعة مساء عند الطريق التي تشقها القوات الاسرائيلية في منطقة الشحل جنوبي بلدة شبعا، واصطدمت بجرافة عسكرية.

– جلسة الحوار الـ 33 بين “حزب الله” و “تيار المستقبل”،

– لبنان رئيسا للفريق العربي المشترك لشؤون الإنترنت في جامعة الدول العربية

17/8

– قتيل وجرحى باشكال بين عائلتين فب بلدة سفينة القيطع عكار

– الجيش ضبط عبوة في رأس السرج معدة للتفجير وزنتها 400 غرام.

– قاذفات روسية من طراز سوخوي-34 تتمركز في قاعدة همدان الجوية بإيران وجهت اليوم ضربات لأهداف لداعش في سوريا لليوم الثاني على التوالي.

– اعتصام امام مكب برج حمود

– حريق ادى الى اجلاء 82 الفا و600 شخص في كاليفورنيا.

18/8

– الاتحاد الاوروبي دعا الى “وقف فوري للقتال في مدينة حلب السورية”.

– سامي الجميل: البدائل عن مكب برج حمود هي لا مركزية النفايات وباقون على الارض حتى اشعار اخر.

19/8

– معتصمو الدفاع المدني على طريق كفركلا قبالة الحدود اللبنانية -الفلسطينية نقلوا فرش النوم من خيم الاعتصام قرب الطريق وحملوها الى مسافة قريبة من الحدود للمبيت في العراء.

– باسيل طلب من بعثة لبنان في الامم المتحدة رفع شكوى عن اعتداءات العدو في الغجر وشبعا: خرق فاضح للقرار 1701 وانتهاك للسيادة

20/8

– وزير الدفاع سمير مقبل أصدر قرارا بتأجيل تسريح الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير لمدة عام.

21/8

– تفكيك عبوة معدة للتفجير قرب منزل رئيس بلدية عرسال.

– تفجير انتحاري خلال زفاف في غازي عنتاب في تركيا أسفر عن اكثر من 50 قتيلا.

22/8

– اعتصام لمعتصمي الحركة العلمانية المدنية، بالتعاون مع حراك المتعاقدين الثانويين امام السراي الحكومي.

– وفاة الفنان سمير يزبك.

23/8

– اللجنة المركزية لحزب الطاشناق وبلدية برج حمود قررتا عدم السماح، ابتدءا من صباح غد الاربعاء في 24/8/2016، باستقبال النفايات المفرزة في الموقف المؤقت على شاطىء برج حمود.

24/8

– وصول سفينة غرينبيس راينبو واريور الى بيروت ضمن جولة “الشمس تجمعنا”.

– 73 قتيلا على الاقل في زلزال ايطاليا.

– أرسل وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة تحت اسم “حماة الديار” بتشكيل نواة لتنظيم مسلح.

25/8

– مسيرة لأهالي برج حمود والمتن الشمالي باتجاه مكب برج حمود

– اعتصامان لاتحادات النقل في الكولا والدورة طالبا بعودة المعاينة الميكانيكية الى الدولة وباقفال مراكزها في 5 ايلول

27/8

– تعيين الوزير جبران باسيل رئيسا للتيار الوطني الحر.

– عودة النفايات الى الطرق.

28/8

– مقتل جندي واصابة 3 في هجوم على دبابتين تركيتين في سوريا.

29/8

– عائلة الصدر تقدمت بدعوى ضد هنيبعل القذافي.

– وفاة الفنان عبد الله النبوت أحد مؤسسي مسرح الساعة العاشرة.

– المحكمة الدولية حكمت على ابراهيم الامين ب 20 الف يورو وجريدة الاخبار ب6 الاف يورو.

30/8

– انقاذ 6500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا.

– اكبر سندويش شاورما في العالم للنادي الثقافي في جديدة عكار.

31/8

– ذهبيتان وفضية وبرونزية للبنان في بطولة المبارزة العربية في الاردن

– قتلى وجرحى بانفجار عبوة عند مستديرة كسارة في زحلة.

– الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الصدر: الرئاسة وحدها لا تكفي والمطلوب سلة متكاملة.

– مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية في لبنان.

– مقتدى الصدر في بيروت.

– طفل تمكن من السفر الى تركيا عبر طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط من دون حيازته جواز سفر وبطاقة.

2/9

– وزير العدل أشرف ريفي تسلم القرار الظني بتفجير مسجدي التقوى والسلام.

4/9

– غرق مواطنة لبنانية خلال رحلة بحرية في تركيا وانقاذ سبعة آخرين.

– البابا فرنسيس أعلن قداسة الام تيريزا.

5/9

– اعتصام السائقين العموميين أمام مراكز المعاينة الميكانيكية.

– الرئيس نبيه بري تمنى على النواب التبرع بنصف مخصصاتهم لشهر ت1 لصالح الجيش

– تعليق جلسات الحوار الوطني بعد اعلان التيار الوطني الحر تعليق مشاركته.

6/9

– عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مجدل عنجر واصابة 3 اشخاص.

7/9

– اليونيسف: 50 مليون طفل في العالم اقتلعوا من جذورهم.

– إرجاء الجلسة ال44 لانتخاب رئيس للجمهورية.

8/9

– فؤاد مخزومي نال جائزة السلام للأعمال العالمية والتواصل بين الديانات.

10/9

– رصد جهاز تجسس تابع للعدو داخل الاراضي اللبنانية المحررة

11/9

– اعتصام امام مكب برج حمود بدعوة من حزب الكتائب.

– البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي طالب وزير المالية بتصحيح مذكرة مشاع العاقورة: على الدولة أن تضع حدا للتعدي على أملاك نيابة جونية البطريركية في لاسا

– وزير الداخلية نهاد المشنوق وقع على طلب حل الحزب العربي الديمقراطي وحركة التوحيد فرع منقارة.

12/9

– قتلى في انفجار في تركيا أول ايام عيد الاضحى.

13/9

– انقرة طلبت من واشنطن توقيف الداعية فتح الله غولن لدوره بمحاولة الانقلاب في تركيا.

– عدوان اسرائيلي على الاراضي السورية.

– إصابة 6 أطفال بانقلاب لعبة هوائية في حديقة ملاه بطرابلس

14/9

– بدء رفع النفايات.

– انفجار لغم أرضي في آلية تابعة للكتيبة الاسبانية في خراج ابل السقي.

– 4 انتصارات للبنان في أولمبياد الشطرنج في باكو.

– تسع حالات غرق اثر انقلاب مركب قبالة قلعة صيدا البحرية.

– جرحى بانهيار لعبة الدولاب داخل مدينة الملاهي فانتزي وورلد.

15/9

– أسطول نسائي ابحر من برشلونة لكسر الحصار على قطاع غزة.

– بيان لسفراء الدول الكبرى وكاغ بعد لقائهم الرئيس تمام سلام: الدعم القوي لاستقرار لبنان وانتخاب رئيس وانتخابات نيابية في موعدها.

16/9

– 4 جرحى بانفجار قنبلة في مخيم النور للنازحين السوريين.

– ذهبية وبرونزية لوفد مباراة العلوم اللبناني في معرض الهند الدولي للاختراعات.

17/9

– الرئيس تمام سلام الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

18/9

– السفارة الفرنسية فتحت أبواب قصر الصنوبر للبنانيين للمرة الاولى لمناسبة يوم التراث الأوروبي.

19/9

– بان كي مون: قمة الأمم المتحدة للاجئين انجاز كبير وهناك أكثر من 244 مليون مهاجر وعدد المهجرين قسرا 65 مليونا.

– وزارة الدفاع البريطانية: شاركنا في ضربة التحالف على دير الزور ولم نستهدف وحدات الجيش السوري.

20/9

– الامم المتحدة :قصف قافلة المساعدات الانسانية في سوريا قد يعتبر جريمة حرب. وتعليق كل قوافل المساعدات اثر الغارات والصليب الأحمر أعلن مقتل 20 مدنيا في الغارة.

– لبنان الاول في بطولة قوة الرمي في تونس.

– جرحى في دوحة عرمون جراء إطلاق نار بين أهالي المنطقة ولاجئين سوريين.

– جلسة حوار بين حزب الله والمستقبل.

21/9

– السائقون العموميون قطعوا الطرق في مختلف المناطق.

– اكثر من 144 قتيلا في غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل المصري.

– اشتباكات في مخيم عين الحلوة.

22/9

– توقيف أمير داعش في عين الحلوة

– وزارة الصحة نالت شهادة تقدير في مؤتمر سلامة الغذاء في سلطنة عمان.

– إشكالات بين القوى الأمنية ومعتصمين من بدنا نحاسب في شارع المصارف.

23/9

– الرئيس تمام سلام من نيويورك حذر من خطورة الوضع اللبناني الراهن لا سيما في ظل ضغط النازحين السوريين.

24/9

– رفع أول علم لبناني على جبل أرز فالوغا

– اعتصام أمام الكوستابرافا رفضا للمطامر غير الصحية.

25/9

– اغتيال الكاتب الاردني ناهض حتر باطلاق نار امام قصر العدل وسط عمان.

26/9

– اعتصام لمزارعي التفاح احتجاجا على عدم تصريف منتوجاتهم.

27/9

– روسيا ألغت حظرا على استيراد الخضار والفاكهة من مصر

28/9

– اعتصام لقطاع النقل البري امام مراكز المعاينة الميكانيكية

– وفاة رئيس العدو الاسرائيلي السابق شيمون بيريز .

– وزير الصحة وائل ابو فاعور: تغطية استشفائية شاملة لكل من تجاوز 64 عاما بدءا من تشرين الاول.

– ارجاء الجلسة ال45 لانتخاب رئيس للجمهورية.

– أوكرانيا:التحقيق الهولندي اظهر تورطا مباشرا لروسيا في اسقاط الطائرة الماليزية وموسكو اعتبرته منحازا ومسيسا.

– فضية و3 برونزيات للبعثة الاولمبية اللبنانية الى فيتنام في بطولة آسيا في المواي تاي.

– اصابة 3 أشخاص بانفجار لغم أرضي بمحاذاة السياج الشائك في المطلة

29/9

– قرار لوزارة الدفاع بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

30/9

– حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول باشرت عملياتها ضد داعش

– الرئيس تمام سلام اطلق اليوم الوطني لحماية حوض الليطاني: الوضع كارثي

31/9

– هجوم حوثي على سفينة اماراتية قرب باب المندب.

1/10

– قتيل وجريحان في إشكال على طريق المطار.

– اعتصام لمزارعي تفاح المتن الأعلى احتجاجا على عدم تصريف الإنتاج.

2/10

– ايران تقاضي 400 مسؤول بسبب ارتفاع رواتبهم

– مزارعو التفاح في دار الواسعة قطعوا الطريق احتجاجا على عدم تصريف انتاجهم.

3/10

– سجال بين بكركي وعين التينة.

4/10

– البابا فرنسيس قام بزيارة مفاجئة إلى المناطق المتضررة جراء زلزال وسط إيطاليا.

– الرئيس سعد الحريري التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف..

– اشتباكات في جرود عرسال بين المسلحين وسقوط قتلى

– المنسق الخاص للأمم المتحدة سيغريد كاغ اختتمت زيارتها لايران في اطار مشاوراتها الإقليمية والدولية حول لبنان.

5/10

– الرئيس الإيراني حسن روحاني توجه إلى فيتنام في زيارة رسمية تستغرق يومين.

– نداء للمطارنة الموارنة لايقاظ ضمائر المسؤولين: للتقيد بالدستور والميثاق وانتخاب رئيس من دون شروط مسبقة.

6/10

– مجلس الوزراء عين البروفسور فؤاد أيوب رئيسا للجامعة اللبنانية

– الاتحاد الأوروبي خصص 12 مليون يورو لدعم جهود الأونروا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد

– مجلس الامن أيد بالاجماع تعيين انطونيو غوتيريس امينا عاما للامم المتحدة

8/10

– مقتل أكثر من 140 شخصا واصابة حوالي 525 اخرين في غارات على مجلس عزاء في صنعاء.

9/10

– العثور على المسؤول في داعش أبو بكر الرقاوي مقتولا في بلدة عرسال، وهو كان سابقا مسؤولا عن قتل المؤهل أول في قوى الامن الداخلي اللبناني زاهر عز الدين في ساحة البلدة.

10/10

– الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا للبحث في ملف الطاقة رغم الخلافات حول سوريا.

– قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة قبالة متنزه حصن الوزاني

– اعتصام لمزارعين من عرسال أمام السراي.

11/10

– تنسيق أمني لبناني – سعودي يحبط عملية تهريب منظمة لحبوب الكبتاغون.

– 3 جرحى في اشكال فردي في صوفر تخلله ظهور مسلح.

12/10

– البابا فرنسيس دعا الى وقف اطلاق نار فوري في سوريا.

– الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: هناك من يراهن على تعبنا وأعداد شهدائنا وعلى محاصرتنا ماليا واقتصاديا لذلك أقول لن نتعب ولن نكل ولن ننهزم ولن ننكسر.

13/10

– مجلس الوزراء: تخصيص 10 مليارات ليرة لدفع تعويضات لمزارعي عرسال

– تعيين البرتغالي أنطونيو غوتيرس أمينا عاما للامم المتحدة.

– مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في عشقوت بسبب خلافات بين الجيران ومضايقة من كلب

– الرئيس سعد الحريري في باريس.

14/10

– الموت يغيب الشاعر المصري فاروق شوشة

– مقتل 9 جنود مصريين في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء.

15/10

– 19 قتيلا بتفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء في شمال بغداد.

– ريفي: لن يدخل مرشح 8 آذار قصر بعبدا ولن نسلم هذا الوطن لايران والنظام السوري

النائب سليمان فرنجية: أنا مرشح ولن أتراجع والكلمة الفصل في 31 تشرين الأول.

16/10

– تجمع لمناصري التيار الوطني الحر على طريق قصر بعبدا.

– إطلاق صواريخ باتجاه 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر.

– مرسوم أميري في الكويت بحل مجلس الأمة.

-استشهاد رقيب اول في الجيش برصاص مسلحين في عرسال.

– اعتصام لاتحاد النقل البري امام مراكز المعاينة الميكانيكية

17/10

– مقتل وجرح عدد كبير من مسلحي داعش اثر استهداف الجيش مواقعهم

– بدء الهجوم على داعش في الموصل.

18/10

– الامم المتحدة:اعلان وقف لاطلاق النار في اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد

– الجيش أوقف قيادي في جبهة النصرة خلال كمين في عرسال

20/10

– الرئيس سعد الحريري أعلن تأييد الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

– توقيف شبكة من 8 سوريين كانوا يخططون لإستهداف الداخل اللبناني بسلسلة تفجيرات انتحارية.

21/10

– اعتصام امام الاونروا في نهر البارد لاستكمال اعمار المخيم.

– وزير الخارجية الاميركي جون كيري أبدى حذرا ازاء انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد اعلان الرئيس سعد الحريري تأييده لترشيح رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون.

22/10

– رئيس مجلس النواب نبيه بري في جنيف، للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.

23/10

– البابا فرنسيس: مصدومون بسبب اعمال العنف التي ترتكب ضد المسيحيين والمسلمين في العراق.

– الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: سنذهب في الجلسة المقبلة لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ولا نمانع تولي الحريري رئاسة الحكومة رغم أنها مخاطرة من قبلنا.

24/10

– رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون زار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله شاكرا.

– احباط هجوم لتنظيم داعش على كركوك.

– رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية أكد عدم انسحابه من المعركة الرئاسية.

25/10

– العثور على شاحنة سورية محملة بحبوب الكابتاغون في مرفأ طرابلس متجهة عبر عبارة الى السعودية.

– إنقاذ 2200 مهاجر قبالة ليبيا امس والعثور على 16 جثة.

26/10

– توقيف أخطر تاجري مخدرات في الجنوب بعد دهم مقرهما في شرحبيل.

– استنفار لقوات العدو في كفركلا واطلاق نار باتجاه سيارة مدنية لبنانية.

27/10

– 22 طفلا بين قتلى الغارة التي استهدفت مدرسة في شمال غرب سوريا

– فقدان اثر نحو 100 مهاجر في البحر قبالة ليبيا

– الموفد السعودي ثامر السبهان في بيروت مواكبا ورشة الإنتخاب الرئاسي.

28/10

– الموت يغيب الفنان ملحم بركات عن عمر يناهر الـ 74.

– توقيف شبكة دعارة وإتجار بالبشر في المعاملتين.

– رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بعد استقباله رئيس تكتل “الاصلاح والتغيير” الرئيس العماد ميشال عون: “غالبية اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي ستصوت الى جانب العماد عون”.

29/10

– الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقاء مع فاعليات منطقة البقاع: لرفع الغطاء العائلي والعشائري والحزبي عن أي مرتكب.

30/10

– رئيس فرنسا فرنسوا هولاند يؤكد ان فرنسا لن تقبل بمخيمات لاجئين على اراضيها

31/10

– انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

– العثور على مقبرة جماعية في زحلة.

1/11/

– رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقى اتصال تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

2/11

– بدء الاستشارات النيابية الملزمة.

3/11

تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة.

4/11

بدء هدنة روسية جديدة في حلب.

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: لا احد يريد تعطيل تأليف الحكومة والرئيس بري هو من يفاوض بإسمنا.

5/11

الرئيس سعد الحريري بدأ الاستشارات غير الملزمة.

جمارك طرابلس ضبطت كبتاغون بين حمولة تفاح وجهتها السعودية

6/11

فتح ابواب قصر بعبدا أمام المهنئين.

4 جرحى بتبادل لاطلاق النار في قعبرين – عكار

7/11

الرئيس ميشال عون التقى كلا من: موفد الرئيس السوري بشار الأسد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

9/11

فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الاميركية.

انعقاد جلسة الحوار ال36 بين حزب الله والمستقبل.

10/11

انتخاب صيني للمرة الاولى رئيسا للانتربول

12/11

رحيل الممثل المصري محمود عبد العزيز.

استمرار قطع مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية.

13/11

انطلاق الماراتون في بيروت.

14/11

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في محافظة كربلاء.

سماء لبنان استضافت القمر العملاق.

15/11

وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيروت.

الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في لبنان.

16/11

رئيس سوليد غازي عاد في ذمة الله.

توقيع اتفاق مع ايطاليا يتعلق باعتمادات باريس-3 وقيمتها 75 مليون يورو كقروض ميسرة لمساعدة لبنان

17/11

الرئيس ميشال عون في بكركي والبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي أعلن له الدعم الكامل.

أول دراسة علمية في AUB تثبت بالأرقام فداحة أزمة النفايات على الصحة في لبنان

أطباء بلا حدود: 7 قتلى وزهاء 100 مفقود بغرق مركب قبالة ليبيا.

18/11

فوز لبنان في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ.

الليرة التركية سجلت انخفاضا تاريخيا أمام الدولار الأميركي

19/11

ميدالية السلام المذهبة للرئيس فؤاد السنيورة في كوريا الجنوبية.

هدنة في اليمن.

20/11

اصابة 3 اشخاص بجروح بانفجار صاعق قنبلة في علي النهري

هزة ارضية فجرا شعر بها سكان صور وصريفا ومعركة

21/11

قتلى في تفجير مسجد في كابول.

الرئيس ميشال عون تسلم دعوة من أمير مكة خالد الفيصل لزيارة السعودية.

إيطاليا تخصص 2.4 مليون يورو لدعم اليونيسف من أجل برنامج أعادة تأهيل المدارس الرسمية في لبنان.

22/11

عرض عسكري لمناسبة الاستقلال بعد غيابه عامين.

23/11

الرئيس ميشال عون تسلم من وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعوة لزيارة قطر.

24/11

اعتصام للمياومين في شركة الكهرباء.

جائزة أكاديمية علوم ما وراء البحار للمؤرخ عبد الله نعمان عن مؤلفه الضخم باللغة الفرنسية “لبنان، تاريخ أمة لم تكتمل”.

اندلاع حرائق غابات امتدت الى مدن ومناطق في فلسطين المحتلة ولا سيما حيفا

25/11

توقيف الارهابي احمد امون وعدد من مرافقيه في عملية نوعية لمخابرات الجيش في وادي الارانب في عرسال.

26/11

رحيل فيديل كاسترو.

27/11

سعد الحريري رئيسا لتيار المستقبل.

28/11

انطلاق اولى الرحلات بين الولايات المتحدة وهافانا

مقتل شخصين في إشكال مسلح في حارة حريك.

الرئيس سعد الحريري من قصر بعبدا: ” نحن مع الرئيس بري ظالما كان ام مظلوما”.

29/11

تحطم طائرة تنقل فريقا برازيليا لكرة القدم في كولومبيا.

الجلسة ال37 للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل.

30/11

الطيران المعادي استهدف موقعا سوريا على طريق دمشق بيروت

1/12

– وفاة مبتكر شطيرة (بيج ماك) عن 98 عاما

– الأمم المتحدة: روسيا اقترحت اقامة 4 ممرات انسانية شرق حلب.

2/12

– وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو ووزير خارجية المانيا فرانك وولتر شتاينماير وصلوا الى لبنان لتهنئة عون ولقاء المسؤولين

– الامم المتحدة: عودة 380 الف لاجئ افغاني الى بلادهم من باكستان في 2016

3/12

– 9 قتلى و25 مفقودا في حريق خلال حفل موسيقي قرب سان فرانسيسكو

– أجهزة الأمن الروسية تؤكد أنها قتلت أمير داعش في شمال القوقاز

5/12

– مقتل عنصر من القوة الامنية الفلسطينية في عين الحلوة

– الموت غيب منى المرعشلي.

– شهيد في اعتداء على موقع للجيش في الضنية.

6/12

– هولاند كلف كازنوف تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.

– سوريا ترفض اي هدنة في شرق حلب لا تتضمن خروج المقاتلين

7/12

– مصورون صحافيون اسرائيليون حاولوا استفزاز لبنانيين في كفركلا

8/12

– ضبط مصنع للكوكايين في الهرمل

– الصليب الاحمر :إجلاء 150 مدنيا في حال صحية سيئة من حلب الشرقية

9/12

– 6 قتلى في انفجار في القاهرة

– 400 مهاجر اقتحموا الحدود المغربية الاسبانية في سبتة

– التحالف أعلن تدمير 168 صهريج نفط لتنظيم داعش بغارة جوية في سوريا

10/12

– قتلى في انفجار في اسطنبول.

11/12

– 25 شهيدا على الاقل في تفجير الكنيسة المرقسية في القاهرة

– طفلتان تفجران نفسيهما في سوق بنيجيريا والحصيلة 17 جريحا على الاقل

-الرئيس السوري بشار الاسد تسلم رسالة من قداسة البابا دعاه فيها إلى تضافر جهود الجميع من أجل وضع حد للحرب في سوريا وعودة السلام المنشود إلى ربوعها

14/12

– النواب الفرنسيون يمددون حالة الطوارىء لغاية 15 تموز.

– 15-12

– اشتباكات في مخيم عين الحلوة

16/12

– الرئيس الروسي فلاديمير بوتين :المرحلة المقبلة في سوريا ستكون وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي

– منظمة الهجرة: زهاء 7200 مهاجر قضوا في 2016 في العالم

17/12

– الجيش التركي اعلن مقتل 13 جنديا على الاقل وجرح 48 في تفجير قيصرية.

18/12

– الاعلان عن الحكومة الجديدة للرئيس سعد الحريري من 30 وزيرا واستحداث 5 وزارات جديدة.

19/12

– اغتيال السفير الروسي اندريه كارلوف في انقرة.

– الشرطة السويسرية: 3 جرحى باطلاق نار في زوريخ وفرار الجاني

– انفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة

20/12

– الصليب الاحمر:اجلاء 25 الف شخص من شرق حلب منذ الخميس

– جلسة الحوار ال38 بين حزب الله وتيار المستقبل.

21/12

– اغتيال عنصر في فتح الاسلام وجرح آخر في عين الحلوة

22/12

– وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت.

اشتباكات في مخيم عين الحلوة.

23/12

– هبوط طائرة ليبية مخطوفة في مطار فاليتا.

– مرفأ طرابلس استقبل أول باخرة حاويات عملاقة.

24/12

– قرار لمجلس الأمن الدولي ينص على الوقف الفوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

25/12

–

تحطم طائرة ركاب روسية على متنها أكثر من تسعين شخصا في البحر الأسود.

27/12

– عمليات دهم في القصر – الهرمل بحثا عن مطلوبين باغتيال العريف في الجيش علي القاق.

– بنك لبنان والمهجر حصد جائزة مصرف العام من شركة فيزا العالمية.

28/12

– حكومة الرئيس سعد الحريري نالت الثقة ب 87 صوتا من أصل 92 حضروا.

– مقتل نائب رئيس بلدية العين في انفجار في بلدة العين.