الحاج حسن : يجب وضع خطة اقتصادية بعيدة المدى وبرنامج لتنفيذها

كرم اتحاد بلديات غربي بعلبك البروفسور فؤاد الحاج حسن الحائز على جائزة التميز العلمي لعام 2016، واعلاميي منطقة بعلبك، في فندق “الخيال” في بلدة تمنين التحتا، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن،

وحضور رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم نصار، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس ورؤساء بلديات واتحادات بلدية، رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمد الحاج حسن، مدير العمل البلدي ل”حزب الله” في البقاع حسين النمر، مدراء جامعات ومعاهد ومؤسسات تربوية، وفاعليات اجتماعية.

وألقى رئيس الاتحاد كلمة قال فيها: “نكرم اليوم فئتين مؤثرتين في المجتمع، فئة العلماء ممثلة بالدكتور فؤاد، ومراسلي الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية العاملين في منطقة بعلبك. انه تكريم لمن يسعى لتحويل القدرات الكامنة إلى طاقات منتجة، وتحويل النظرية إلى إنجاز وتحويل الطاقة إلى منفعة للمجتمعات.

الوزير الحاج حسن دعا في كلمته وسائل الإعلام إلى “الإضاءة على مثل هذه الأنشطة التي تكرم العلماء والمبدعين من أهل المنطقة كما تضيء على الموضوع الأمني، لأن النمط العام في الإعلام أنه لا ينال الأمر الإيجابي التغطية المناسبة، في حين أن أي حدث سلبي للأسف يأخذ الصدارة”.

وقال: “المقاومة التي تقاتل على أرض الميدان ويستشهد منها القادة والمجاهدون الأبطال ويجرح ويأسر منها الرجال تواجه منذ سنوات طويلة مع كل قوى المقاومة العدو الصهيوني، وحققت النصر عامي 2000 و 2006 على أرض الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية وكل لبنان،

وتابع: “هذه المقاومة نفسها هي صاحبة مشروع يطال كل جوانب الحياة في الثقافة والمعرفة والإعلام والبحث العلمي والاقتصاد والإنماء والتنمية والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والإدارة والبلديات والعمل الاجتماعي والإنساني والمؤسسات الرعائية، من منطلق الشراكة في الدولة اللبنانية وليس الهيمنة ولا الاستئثار ولا التفرد، ولديها مشروعها في كل ساحات الحياة وميادينها وجوانبها، لذلك هي لا تسقط من حسابها أي نشاط، ولا تغفل أي ميدان، لذلك المقاومة كما هي فعل شهادة هي إرادة حياة”.

وأضاف: هكذا نحقق معا حريتنا وسيادتنا وإرادتنا واستقلالنا وعلمنا وتنميتنا واقتصادنا، ولا يستخفن أحد بأصل المشكلة الاقتصادية والإنمائية في لبنان، ولكن ما يجري في لبنان في الاقتصاد والإنماء ليس وليد صدفة، بل هو نتيجة قرار سياسي جعل البلد مرتهنا بالدين واقتصاده متعثرا وخصوصا في قطاعي الصناعة والزراعة، وهذا الأمر ليس حديثا، وإنما يعود إلى عشرات السنين”.

واعتبر أن “الخروج من الأزمة الاقتصادية يكون بتشكيل فريق وزاري برئاسة رئيس الحكومة، يضع على الطاولة أسباب الأزمة العميقة والأسباب المستجدة، المشكلة هي غياب الرؤية الاقتصادية والتخبط في الخيارات الاقتصادية، وتجاهل قضية أن لبنان يستورد بقيمة 18 مليار دولار وصادراته 3 مليار دولار، هنا يكمن الخلل الأكبر، إضافة إلى تجاوز حقيقة أن حجم الدين العام البالغ 72 مليار دولار أصبح يشكل عبئا ضاغطا على اللبنانيين، لذا يجب وضع خطة اقتصادية بعيدة المدى وبرنامج لتنفيذها”.

وقال: “يعد قانون الانتخاب الجديد الأولوية للحكومة، ونحن نطالب بأن تجرى الانتخابات على أساس قانون يعتمد النسبية الكاملة في دوائر كبرى، ولكن للآخرين رأي آخر، المهم إنجاز قانون جديد بديل عن قانون الستين الذي يرفضه الجميع”.

وأكد أن “الجميع متفقون على الاستقرار الأمني ودعم الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الإرهاب التكفيري، والمطلوب من الحكومة الاهتمام بقضايا الناس الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والخدماتية، خصوصا وأننا نواجه بطالة مستفحلة تبلغ نسبتها 25 % وتصل إلى 35 % بين صفوف الشباب، وهذه نسبة خطيرة على كل المستويات، لذا على الحكومة وضع خطة اقتصادية تستكمل تنفيذها الحكومة المقبلة”.

المكرم

بدوره، قال البروفسور الحاج حسن: “لقد هزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية، ولكن في أقل من خمسين عاما استطاعت أن تحول هزيمتها إلى نصر بفضل العلم والتكنولوجيا”.

اضاف: “أقدم كل ما نلت في حياتي من جوائز وتكريم هدية متواضعة إلى الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، عله يتقبلها مني في قلبه الكبير الذي احتضن هذه الأمة وحمل همومها، وحمل لواء الدفاع عن قضاياها المحقة”.

وفي الختام، قدم الوزير الحاج حسن ونصار الدروع والهدايا للمكرمين.