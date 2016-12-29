الحريري عرضت الأوضاع مع سوسان والتقت نديم شحادة ورند غياض

زار مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان النائبة بهية الحريري في دارة العائلة في مجدليون، في حضور السيد عدنان الزيباوي.

وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد عموما وللشأن الجنوبي والصيداوي خصوصا، الى الوضع في مخيمات صيدا.

وكان تنويه مشترك بنيل حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي وبخطابه في جلسة الثقة وبالأجواء الايجابية التي يشهدها لبنان مع عودة الروح والفعالية للمؤسسات، وتأكيد لأهمية انطلاق عجلة العمل الحكومي لمعالجة المشكلات التي يعانيها المواطن واجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده بعد أن يتم التوافق على القانون الانتخابي الذي على أساسه ستجرى الانتخابات.

كما تم التشديد على أهمية متابعة الجهود المبذولة من القوى الفلسطينية من اجل ضبط الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ومنع تكرار الأحداث الأخيرة.

من جهة أخرى، استقبلت الحريري في مجدليون مدير مركز عصام فارس للدراسات الشرق متوسطية في جامعة “تافس” في ولاية بوسطن الأميركية نديم شحادة والمستشار الاقتصادي لجامعة “MIT” في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في جامعة كامبردج في الولايات المتحدة الاميركية رند غياض.