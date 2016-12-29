«المستقبل»: التوافق ممر إلزامي لقانون الانتخابات وتواطؤ دولي على تدمير سـوريا وتقسـيمها

شدد المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» على «ان التوافق هو الممر الإلزامي لإنجاز قانون جديد للانتخابات، يراعي كل الهواجس، ويؤمن إجراء الاستحقاق النيابي في مواعيده المحددة»، مجدداً ثقته «بقيادة الرئيس سعد الحريري، وبدوره الوطني الذي يضطلع به في حماية لبنان».

عقد المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» اجتماعه الدوري، في بيت الوسط، مساء امس الاول، برئاسة نائب الرئيس باسم السبع، وبحث في التطورات الإيجابية التي واكبت تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري والثقة النيابية التي نالتها تحت عنوان «استعادة الثقة».

وبعد ان هنّأ اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً، بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، اصدر المكتب السياسي في نهاية الاجتماع، بياناً توقّف فيه عند الأجواء الإيجابية التي واكبت تشكيل حكومة «استعادة الثقة»، وما انطوت عليه من اكتمال لعقد المؤسسات الدستورية، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ومنح المجلس النيابي الحكومة الثقة التي تخولها مباشرة العمل على اولويات المواطنين من كهرباء ومياه واتصالات وازمات سير، والتصدي للتحديات والأزمات المتراكمة جرّاء التعطيل الذي ساد في المرحلة الماضية.

ونوّه «بالخطاب المسؤول والواقعي للرئيس سعد الحريري، بعد إعلان مرسوم تشكيل الحكومة، وقبل جلسات مناقشة البيان الوزاري وبعدها، وما تضمنه من خريطة طريق عنوانها التفاؤل والتعاون والتضامن، من اجل إعادة الأمل للبنانيين، وتأمين كل مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي، وإنجاز الموازنة العامة والتعيينات الإدارية ومحاربة الفساد، والمحافظة على الاستقرار الأمني، وتحييد لبنان عن التداعيات السلبية لأزمات المنطقة، والتأكيد على ان التوافق الممر الإلزامي لإنجاز قانون جديد للانتخابات، يراعي كل الهواجس، ويؤمن إجراء الاستحقاق النيابي في مواعيده المحددة».

وإذ جدد التأكيد على الثقة بقيادة الرئيس الحريري، وبدوره الوطني الذي يضطلع به في حماية لبنان، اعتبر «ان كل المزايدات التي تتناول هذا الدور، لا تعدو كونها صراخ العاجز الذي يساوي صفراً مكعباً في خانة نجاح الرئيس الحريري، في نقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الوفاق الوطني، لا مكان فيها لأصوات النشاز، بل لأصوات العقل التي تنشد الوحدة الوطنية، وتبحث عن المساحات المشتركة، وتؤكد على سيادة الدولة وسلطة القانون، وتنادي بالحوار للمزيد من مد جسور الثقة بين كل اللبنانيين».

ورأى «ان الشهيد محمد شطح الغائب اليوم بجسده حاضر بقوة في هذه اللحظات السياسية الوفاقية التي كان من المهندسين لها، ومن المناضلين لأجلها حد الشهادة».

وفي شأن الأزمة السورية، اسف المكتب السياسي «للنكبة السورية التي تتوالى فصولها المروعة في ظل تمادي نظام الأسد في إجرامه المسنود إيرانياً وروسياً»، مشيراً الى «ان ما شهدته حلب من إبادة وتهجير وضع مشروع تقسيم سوريا على نار حامية».

وحمّل المكتب السياسي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «مسؤولية التواطؤ على تدمير سوريا وتقسيمها وقتل شعبها وتشريده، نتيجة التمادي في الصمت المخزي والمُعيب عن تمادي نظام الأسد في إجرامه، والتخاذل عن مساندة حق الشعب السوري في الحرية والديموقراطية، وتركه لمصيره في مواجهة إرهاب لا يرحم».

ورحّب «بصدور قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يطالب العدو الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات»، معتبراً «ان هذا القرار انتصار دبلوماسي جديد للنضال الفلسطيني».

وفي الختام، اعلن المكتب السياسي «عن إجراء انتخابات مكاتب المنسقيات والقطاعات والمصالح وفروع القطاعات على مرحلتين، الأولى للمنسقيات في 22 كانون الثاني المقبل، والثانية للقطاعات والمصالح في 29 منه».