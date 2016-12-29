كبارة ترأس اجتماعا لرؤساء المصالح والدوائر في وزارة العمل: لحماية اليد العاملة اللبنانية وتفعيل عمل التفتيش

ترأس وزير العمل محمد كبارة، صباح اليوم في مكتبه، اجتماعا لرؤساء المصالح والدوائر الاقليمية، في حضور المدير العام للوزارة جورج ايدا، وجرى الحديث في سياسة الوزارة للمرحلة المقبلة.

وشدد الوزير كبارة على “حماية اليد العاملة اللبنانية وأصحاب المؤسسات اللبنانيين من المنافسة الاجنبية غير مشروعة”.

وطلب من جميع مفتشي العمل “تكثيف وتفعيل عمل المراقبة على المؤسسات والشركات والمحلات اللبنانية والاجنبية على الاراضي اللبنانية كافة للتأكد من استيفائها للشروط الخاصة بالعمل والعمال ولا سيما العمالة الاجنبية وخضوعها للقوانين المرعية”.

وأوعز الى دائرة التفتيش ب”إصدار انذارات خطية لجميع المخالفين واعطائهم مهلة اسبوعين حدا أقصى لتسوية اوضاعهم تحت طائلة تحرير محاضر ضبط في حقهم واقفال المؤسسات المخالفة”.

ثم اجتمع الوزير كبارة مع رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالوكالة غازي يحيى والمدير العام الدكتور محمد كركي، وجرى البحث في اوضاع الضمان.

واكد وزير العمل “ضرورة تفعيل دور الضمان على الصعد كافة للنهوض بهذه المؤسسة الحيوية التي تهم اكبر فئة من اللبنانيين”.

وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين

والتقى كبارة وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان برئاسة رئيس الاتحاد وامين السر صالح يوسف العدوي، ورافق الوفد رئيس نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي.

ونقل الوفد الى الوزير كبارة تهاني وزير العمل الفلسطيني مأمون ابو شهده ورئيس اتحاد عمال فلسطين حيدر ابراهيم على توليه مهمات وزارة العمل. وجرى التطرق الى اوضاع الفلسطينيين في المخيمات على المستويين الانساني والاجتماعي ولا سيما لجهة خفض خدمات “الاونروا” للفلسطينيين. ووعد الوزير كبارة الوفد ب”متابعة هذه القضايا والعمل على معالجتها بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين في لبنان”.