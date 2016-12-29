اعتبر وزير التربية مروان حمادة انّ الثقة التي نالتها الحكومة هي ثقة محترمة وتفوق الثلثين، وقال في حديث صحفي: “من أولويّات العمل الحكومي الموازنة والانتخابات النيابية”.

أضاف: “إن شاء الله نلَحّق عليهن، لكي يكون أبو زيد خالُن”.