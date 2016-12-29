نقابة المصورين والصحافيين: لعدم توقيع اي مستند للصرف قبل مراجعة مكتب المحاماة

عقد مجلس نقابة المصوريين الصحافيين في لبنان اجتماعا توقف فيه أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الاعلام عموما والمصوريين الصحافيين خصوصا.

وناقش المجتمعون أوضاع المؤسسات الصحافية المهددة بالإقفال وتباحثوا بوضع الزملاء المهددين بالصرف.

وتمنى المجلس “ان تخرج المؤسسات الصحافية من أزمتها الراهنة وأن تستقيم أوضاعها لتستطيع القيام بأداء واجبها الوطني”. وأكد ضرورة الحفاظ على ديمومة عمل الزملاء المصوريين”، محذرا من “ان أي صرف تعسفي لن تقبل به النقابة التي ستعمل بدورها على إحتضان وملاحقة قضايا الزملاء أمام كل الجهات المختصة للدفاع عن حقوقهم”.

ودعت النقابة “جميع الزملاء اللجوء إليها وعدم توقيع أي مستند قبل مراجعة مكتب المحاماة المعتمد من قبل النقابة”.