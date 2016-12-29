وفد حزب الله من بكركي: “عون بمون عالكل”

اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد، اثر زيارته على رأس وفد من الحزب البطريرك الراعي في بكركي، أن “القانون المختلط غير واضح وهناك إمكانية الدمج بين بعض المشاريع للخروج بقانون انتخابي يرضي الجميع”.

وقال: “نحن منفتحون على بحث اي صيغة قانون للانتخابات ونستطيع ان نحقق بعض الخطوات للوصول الى النسبية والخروح من هذا الوضع في لبنان”.

وردا على سؤال قال: “الرئيس عون “بيمون على الكل” ونأمل بلوغ التواصل مع القوات مدى اوسع وابعد”.

وعن الوضع السوري قال: “عندما نرى ان المصلحة تقتضي خروجنا من سوريا سنخرج بقرار ذاتي”.