اياكم وسلوك هذه الطريق ليلة رأس السنة

أصـدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقـات العامة بياناً أشارت فيه الى انه “لمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية وبغية تسهيل حركة المرور على طريق المعاملتين البحرية، حيث تشهد هذه الطريق حركة سير كثيفة، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

يمنع مرور السيارات على الطريق البحرية بإتجاه المعاملتين اعتباراً من جسر ملعب فؤاد شهاب، من الساعة 20.00 من تاريخ 31/12/2016 ولغاية الساعة 4.00 من فجر 01/01/2017، بحيث يتوجب على القادمين من جهة بيروت سلوك الأوتوستراد مروراً بجسر كازينو لبنان ثم الدخول عبر مفرق طبرجا وصولاً إلى طريق المعاملتين البحرية.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.